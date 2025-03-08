От началото на годината директорът на РИОСВ – Пловдив е издал 9 наказателни постановления, с които на нарушители на екологичното законодателство са наложени санкции и глоби в общ размер на 48 500 лева. От тях над 30 000 лева са финансовите санкции към Община Пловдив.

Става дума за две наказателни постановления във връзка с нарушения на територията на завода за отпадъци в пловдивското село Шишманци:

– НП № 4/28.01.2025 г., издадено срещу Община Пловдив за това, че не изпълнява Условие, поставено в издаденото им Комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, вр. чл. 123в, т. 2 от ЗООС й е наложена имуществена санкция в размер на 14 600 лв.

– НП № 5/28.01.2025 г., издадено срещу Община Пловдив за това, че не изпълнява Условие, поставено в издаденото им Комплексно разрешително. Поради това и на основание чл. 164, ал. 1, вр. чл. 123в, т. 2 от ЗООС й е наложена имуществена санкция в размер на 14 700 лв.

Екозаводът бе открит по холивудски през есента на 2009-а година. Екозаводът е първият в България за преработка на битови отпадъци. Инвестицията е в размер на 42 млн. лева, от които 32 млн. лв. са осигурени от държавата, а останалите 10 млн. лв. от Община Пловдив. Припомняме, че капацитеът на въпросната клетка-2 е 142 000 тона. Санкии за препъълването и управата на града търпи почти всяка година, като най-ранните съобщения за тях се появиха през 2016-а.

Поредно нарушение в опожарения склад в Шишманци. Година по-късно там започна серия от сериозни пожари – Отпадъците от предишния пожар в Екозавода в Шишманици не са били премахнати.

През 2019-а Хората от селото протестираха дълго време заради обгазяване и миризми от завода в Шишманци, писаха на премиера и искаха референдум. Към тях се присъединиха жители на Белозем, Болярино и Раковски. От името на власта отговори Министър Димов: Заводът няма да спре.

Преди 3 години от община Пловдив се похвалиха с подписан договор за финансиране по ПУДООС за безвъзмездната финансова помощ от 6 531 776,70 лв., с които да се изгради Трета клетка за отпадъци там, ддДо днес тя не е въведена в експлоатация.

От месечния отчет на РИОСВ-Пловдив става ясно още, че на местната управа е съставен и още един акт за установяване на административно нарушение АУАН № 9/07.02.2025 г. отново по причина препълване на клетка 2.