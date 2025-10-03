Полицията ще следи провеждането на „DECATHLON COLOR RUN“ 

За охраната на обществения ред и безопасността на пътното движение по време на събитието са ангажирани екипи от Пето РУ и секторите „Общинска полиция“ и „Пътна полиция“. Полицейските служители ще следят за недопускане на противообществени прояви, а за преминаването на участниците в кроса от 08.00 ч. поетапно ще спира преминаването на пътни превозни средства по южното платно на бул. „Освобождение“ в участъка от бул. „Асеновградско шосе“ до ул. „Свети Княз Борис I.“