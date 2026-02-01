„Днес сме тук не по протокол, а по силата на съвестта“

Пловдив отбеляза на традиционното място Деня на почит към жертвите на комунистическия режим. Пред паметника на пл. „Стефан Стамболов“ се събраха граждани с цветя, а няколко души прочетоха и няколко думи за спомен на репресираните от комунистическата власт.
„Днес сме тук не просто по протокол, а по силата на съвестта“, заяви водещият на събитието Симеон Алексиев от пловдивския драматичен театър, прочел думи по поръчение на Атанас Узунов, бивш затворник, лежал в политическия лагер „Белене“ и председател на Съюза на репресираните. Няколко думи от сцената каза и арх. Илко Николов. След речите им гражданите оставиха по цвете пред паметника „Свидетелят“ в градинката пред общината.
2 коментари
Да се съберат хора, които почитат жертвите на една диктатура, пред паметника на друг диктатор, който е първият въвел концентарционни лагери за политически противници и превърнал корупцията в държавна политика е точен пример за “сомалийски морал” – лошо ако го направят на нас!?
ЗНАЕМ ЗА ДИКТАТОРИТЕ, БЕ КОПЕЙКА. САМО ВАШ ХУАЙЛО Е ДЕМОКРАТ.