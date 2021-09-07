АктуалноГласовеЗелен градМненияНовини

Дишай, Пловдив: Управата на града от години бездейства и не прилага нужните мерки за подобряване качеството на въздуха

Граждански организации като „Дишай, Пловдив“ и „Инициативи за Пловдив“ се включват в националната инициатива по отбелязването на Международния ден за чист въздух – 7 септември в 11 ч., на площад Стефан Стамболов, където ще представят интересна арт инсталация по темата.

Те за пореден път искат да се чуе гласът им за живот в здравословна среда. Ето какво казват от сдруженията:

Замърсяването на въздуха не познава национални граници и засяга всички ни. То е най-големият екологичен риск за човешкото здраве и една от основните предотвратими причини за смърт и болести в световен мащаб. Качеството на въздуха в България поражда сериозни тревоги: измерванията показват, че гражданите в цялата страна дишат въздух, който се оценява като вреден за здравето. Според Световната здравна организация 60% от градското население на България е изложено на опасни (нездравословни) нива на прахови частици (ФПЧ).

Пловдив от години е в челните места по най-замърсен въздух и един от най-застрашаващи здравето и опасни за живеене градове в Европа. Това е парадоксално, тъй като нито градът е толкова мащабен, нито има сериозно замърсяваща индустрия в близост. Основни източници на замърсяването са битовото отопление на твърдо гориво и транспортът, а драстичното и системно унищожаване на зелената система и лошото почистване на уличната мрежа усложняват проблема.

Считаме, че управата на Пловдив от години бездейства и не прилага нужните мерки за подобряване качеството на въздуха. Подобно е и мнението на Висшия касационен съд, който наскоро постанови безпрецедентно за България съдебно решение по дело 239/16 на колективен иск на граждани чрез Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“ срещу Община Пловдив и РИОСВ, в което ясно определя, че правото на личен живот на жителите на Пловдив е пренебрегнато, а Община Пловдив с бездействието си от години, по отношение реалното подобряване чистота на въздуха, е застрашила здравето на гражданите.

Отправяме за пореден път призив към институциите и управата на град Пловдив да приемат действията и мерките за борбата с мръсния въздух като приоритет номер едно на общинските  политики. Чистият въздух е здраве и няма нищо по-важно от здравето на хората.“

Първият Международен ден на чистия въздух за синьо небе – 7-ми септември е създаден от ООН през 2020 година и има за цел изграждането на глобална общност от действия за насърчаване на сътрудничеството за решаване на проблема на национално, регионално и международно ниво.

