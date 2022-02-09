Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север
Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.
2 751 коментари
https://spasmreliefprotocols.com/# tizanidine zanaflex
tizanidine medication: Spasm Relief Protocols – zanaflex medication
https://gastrohealthmonitor.com/# Gastro Health Monitor
buy methocarbamol: methocarbamol robaxin – methocarbamol medication
zofran side effects: Nausea Care US – zofran side effects
п»їbest muscle relaxer: Spasm Relief Protocols – methocarbamol medication
robaxin over the counter muscle relaxers that work robaxin medication
omeprazole Gastro Health Monitor Gastro Health Monitor
Hey everyone, for those searching for dosage instructions regarding health treatments, take a look at this drug database. You can read about usage and risks very well. Link: https://magmaxhealth.com/Flonase. Very informative.
Hello, if anyone needs detailed information on prescription drugs, I found this health wiki. You can read about safety protocols clearly. Source: https://magmaxhealth.com/Meclizine. Hope it helps.