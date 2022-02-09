Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север
Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.
2 738 коментари
Hey everyone, I recently found detailed information on various medications, take a look at this useful resource. It covers usage and risks very well. Source: https://magmaxhealth.com/Buspar. Thanks.
Hello, if you are looking for a useful article on common medicines, I found this online directory. It covers usage and risks in detail. Source: https://magmaxhealth.com/Clomid. Hope this is useful.
In terms of dosage guidelines, please review this resource: https://magmaxhealth.com/allopurinol.html to ensure safe treatment.
For a complete overview of proper usage instructions, you can consult this resource: https://magmaxhealth.com/toradol.html which covers risk management.
regarding the side effects and interactions, please review the detailed guide on: https://magmaxhealth.com/ which covers clinical details.
In terms of safety protocols, please review the medical directory at: https://magmaxhealth.com/naltrexone.html which covers risk management.
Hello, for those searching for a useful article on various medications, I found this health wiki. It covers usage and risks in detail. Link: https://magmaxhealth.com/Rosuvastatin. Very informative.
Hey everyone, if anyone needs a medical guide about prescription drugs, take a look at this useful resource. It covers safety protocols clearly. See details: https://magmaxhealth.com/Clarinex. Thanks.