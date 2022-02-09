Чудото се случи: Поставиха информационни табели на Форум Запад и още неоткрития Форум Север
Днес в Пловдив се случи чудо. Близо две години и половина след довършването на площад Централен и социализацията на Форум Запад, на археологическия обект най-накрая бе поставена информационна табела.
Тя е на български и английски, и в детайли разкрива какво е представлявала Агората, дава исторически и архитектурни справки както за Форума, така и за целия Филипопол, плюс планове на обекта, графична реконструкция на пропилеите и аркадата към ареата. Така вече пловдивчани и гостите на града ще знаят какво наблюдават и ще добият по-пълна представа за величието на античния град.
Таблото дава информация и за целия екип, работил по реализирането на проекта- от археолога, през проектантите, до строителите и изпълнителите на озеленяването.
Чудото днес се оказва двойно, тъй като информационна табела е поставена и на още неоткрития след реставрацията и консервацията Форум Север. Общата информация за Агората с тази от таблото на Форум Запад се преповтаря, като тук е даден в детайл планът на северната част, като са добавени някои от значимите находки, открити на обекта. Самият той трябва да бъде открит официално всеки момент, тъй като проектът изглежда вече е реализиран напълно.
2 128 коментари
п»їActually, I was looking for Ciprofloxacin quickly and discovered a great source. It allows you to buy antibiotics without a prescription securely. In case of UTI, try here. Fast shipping guaranteed. Check it out: https://antibioticsexpress.xyz/#. Hope you feel better.
Recently, I had to buy antibiotics for an infection and stumbled upon a great pharmacy. They provide antibiotics without prescription fast. For fast relief, visit this link: antibiotics express shipping. Best prices.
Recently, I was looking for Stromectol medication and came across this reliable site. It offers human grade meds with express shipping. For treating lice effectively, check this out: website link. Safe and secure
Actually, I wanted to buy Ivermectin pills and found this source. They sell genuine Ivermectin delivered fast. For treating scabies safely, highly recommended: https://ivermectinexpress.com/#. Hope it helps
To be honest, I was looking for Stromectol pills and discovered Ivermectin Express. You can get 3mg, 6mg & 12mg tablets without a prescription. If you need to treat lice quickly, visit this link: https://ivermectinexpress.com/#. Safe and secure
Just now, I wanted to buy Stromectol tablets and stumbled upon a great pharmacy. They sell genuine Ivermectin with express shipping. For treating scabies effectively, highly recommended: read more. Fast delivery
Actually, I wanted to get Amoxicillin for a tooth infection and came across this reliable site. It offers antibiotics without prescription overnight. For fast relief, visit this link: Amoxicillin Express. Hope it helps.
п»їTo be honest, I wanted to buy Zithromax urgently and stumbled upon a great source. It allows you to get treatment fast securely. If you have a toothache, check this shop. Express delivery available. Visit here: view details. Good luck.