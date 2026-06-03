Пловдив събира изобретатели и млади новатори на национален форум

Пловдив ще бъде домакин на Националната научно-техническа конференция „Индустриална собственост и конкурентоспособност“ с изложбена експозиция „Изобретено в България“. Събитието ще се проведе на 4 юни в Дома на техниката на ул. „Гладстон“ №1.

Форумът има за цел да насърчи развитието и внедряването на български иновации, като предостави възможност за среща между изобретатели, учени, предприемачи и представители на различни организации. Сред акцентите ще бъдат актуалните възможности за финансиране, защитата на интелектуалната собственост и добрите практики в изобретателската дейност.

По време на конференцията ще бъдат представени и разработки на отличени участници в международния младежки конкурс „Young Inventors Competition“. Български ученици ще демонстрират свои иновативни проекти и идеи.

Тазгодишното издание е посветено на 170 години от рождението на Никола Тесла. В програмата е включено и представяне на постиженията на българските учени в областта на космическите изследвания.

Организатори на събитието са Съюзът на изобретателите в България и редица научни и професионални организации, сред които Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Териториалната организация на НТС в Пловдив и Институтът за космически изследвания и технологии към БАН.