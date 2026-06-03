Нова серия сигнали за бомби в детски градини край Пловдив

Сигнали за поставени бомби са изпратени в две детски градини на територията на община „Родопи“. Имейлите са изпратени малко след 9:00 часа тази сутрин на дублиращ имейл на детска градина „Синчец“ в Браниполе и на имейл на детска градина „Първи юни“ в Брестовица. Уведомени са ръководството на община „Родопи“, Първо РУ и РУ-Стамболийски, ДАНС и националния телефон 112.

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Директорите са действали по плана за противодействие на тероризма, като децата и персоналът са били изведени на безопасно място. В момента сигналите се проверяват.