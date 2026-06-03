ЕС разгръща най-голямата досега подготовка за горски пожари през лятото на 2026 г.

С увеличаването на рисковете от горски пожари в цяла Европа Европейската комисия подпомага финансирането и координирането на разполагането на рекорден брой пожарникари, въздухоплавателни средства и експерти по извънредни ситуации в рамките на Механизма за гражданска защита

777 пожарникари от 14 европейски държави ще бъдат стратегически предварително разположени във високорискови зони в Кипър, Гърция, Италия, Франция, Испания и Португалия. Това е най-високото равнище на участие от стартирането на програмата за предварително позициониране през 2022 г. насам. Успоредно с това 22 противопожарни самолета и 5 хеликоптера от флота на ЕС са готови да подкрепят държавите под натиск.

Тъй като сезоните на горските пожари стават по-дълги, по-ранни и по-разрушителни, Комисията гарантира, че допълнителни пожарникари, въздухоплавателни средства и експертен опит са готови да подкрепят националните служби, когато и където рискът е най-висок.

Този отговор е подкрепен от денонощна координация и подкрепа. През целия сезон на горските пожари експертите в Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, ще проследяват рисковете и ще подкрепят разполагането, като използват метеорологични и научни анализи. Центърът ще засили мониторинга си с допълнителни експерти в областта на горските пожари от държавите членки и участващите държави, заедно със специалисти от партньорствата на Комисията с научни институции.

Европейската информационна система за горски пожари ще предоставя непрекъснати прогнози за риска от горски пожари, а спътниковите услуги на ЕС като „Коперник“ ще предоставят картографиране на извънредни ситуации и геопространствен анализ в подкрепа на вземането на решения на място.

Освен това през 2026 г. ЕС ще стартира и нова европейска регионална противопожарна станция в Кипър с цел укрепване на готовността и капацитета за реагиране при горски пожари в цяла Европа и региона на Южното Средиземноморие. Кипърската регионална противопожарна станция ще поеме предварителното разполагане на шест въздухоплавателни средства и също така ще бъде домакин на обучения и учения за практикуващи специалисти в областта на гражданската защита с цел подпомагане на обмена на знания и най-добри практики.

Преглед на летния флот за 2026 г., подкрепен от Механизма за гражданска защита на ЕС