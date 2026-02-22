Без консенсус сред партиите за избирателните комисии

ЦИК ще определи окончателно ръководствата на Районните избирателни комисии в Пловдив-град и Пловдив-област

По време на консултациите, свикани от областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева, политическите партии не успяха да постигнат консенсус

Политическите партии не постигнаха консенсус за разпределението на ръководните позиции в Районните избирателни комисии в 16-и и 17-и многомандатни избирателни райони на Пловдив-град и Пловдив-област. Това стана ясно след проведените днес консултации от областния управител на Пловдив проф. Христина Янчева във връзка с предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Комисиите и в двата избирателни района са съставени от общо 17 членове, като ръководните места са шест – председател, четирима заместници и един секретар, а останалите 11 са членове. Задължителното условие на закона е членовете на ръководството да са от различни политически сили.

Според резултатите от последните избори и на база решение на ЦИК местата в комисиите са разпределени по следния начин и за двете РИК: 5 места за коалиция „ГЕРБ–СДС“, 3 места за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, 2 места за ПП „Възраждане“, 2 за ПП „Движение за права и свободи – Ново начало“ и по едно място за коалиция „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“, ПП МЕЧ и партия „Величие“.

По време на разговорите политическите сили предложиха своите номинации за председател, заместник-председатели и секретар, но не постигнаха съгласие.

След като няма консенсус дори и за една от позициите, протоколите от политическите консултации при областния управител се изпращат в ЦИК, който ще определи окончателно ръководния състав на двете районни избирателни комисии.