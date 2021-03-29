Без коментар: Вижте как се следи за охраната на бюлетините (СНИМКИ)

„Бюлетините за предстоящите избори за народни представители за 16 РИК пристигнаха днес в Областна администрация в Пловдив при засилена полицейска охрана и предадени по график на районите администрации, също придружени от ескорт на МВР. Утре ще бъдат получени и бюлетините за 17 РИК.“
Това гласи прессъобщение от Областна администрация, разпратено до медиите и придружено със следните кадри, които оставяме без коментар.
550 коментари
cheapest pharmacy canada: Nyu Pharm – legal to buy prescription drugs from canada
global pharmacy canada: canadian pharmacy online reviews – canadian drug stores
https://umassindiapharm.com/# Umass India Pharm
get viagra without prescription from mexico: order from mexican pharmacy online – legit mexican pharmacy for hair loss pills
Umass India Pharm: cheapest online pharmacy india – Umass India Pharm
Unm Pharm: Unm Pharm – mexico pharmacies prescription drugs
top 10 pharmacies in india: Umass India Pharm – india pharmacy mail order
https://umassindiapharm.com/# best india pharmacy
Unm Pharm: buy antibiotics over the counter in mexico – Unm Pharm
http://unmpharm.com/# Unm Pharm