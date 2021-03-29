Без коментар: Вижте как се следи за охраната на бюлетините (СНИМКИ)

„Бюлетините за предстоящите избори за народни представители за 16 РИК пристигнаха днес в Областна администрация в Пловдив при засилена полицейска охрана и предадени по график на районите администрации, също придружени от ескорт на МВР. Утре ще бъдат получени и бюлетините за 17 РИК.“
Това гласи прессъобщение от Областна администрация, разпратено до медиите и придружено със следните кадри, които оставяме без коментар.
1 069 коментари
Chào cả nhà, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để cày cuốc Game bài đừng bỏ qua con hàng này. Không lo lừa đảo: Link tải Sunwin. Húp lộc đầy nhà.
Xin chào 500 anh em, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để cày cuốc Nổ Hũ thì xem thử chỗ này. Đang có khuyến mãi: Tải app Dola789. Về bờ thành công.
Chào cả nhà, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Game bài thì vào ngay trang này nhé. Uy tín luôn: https://homemaker.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Chao c? nha, n?u anh em dang ki?m ch? n?p rut nhanh d? choi N? Hu thi vao ngay ch? nay. T?c d? ban th?: Dola789. Chi?n th?ng nhe.
Chào anh em, ai đang tìm chỗ nạp rút nhanh để chơi Nổ Hũ thì vào ngay con hàng này. Nạp rút 1-1: https://homemaker.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Hi cac bac, ai dang tim ch? n?p rut nhanh d? cay cu?c Tai X?u thi tham kh?o ch? nay. Uy tin luon: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chuc anh em may m?n.
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm cổng game không bị chặn để cày cuốc Game bài thì xem thử chỗ này. Đang có khuyến mãi: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để giải trí Nổ Hũ thì vào ngay con hàng này. Uy tín luôn: BJ88. Về bờ thành công.
Chào anh em, ai đang tìm trang chơi xanh chín để gỡ gạc Đá Gà đừng bỏ qua con hàng này. Nạp rút 1-1: sun win. Về bờ thành công.