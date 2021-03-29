Без коментар: Вижте как се следи за охраната на бюлетините (СНИМКИ)

„Бюлетините за предстоящите избори за народни представители за 16 РИК пристигнаха днес в Областна администрация в Пловдив при засилена полицейска охрана и предадени по график на районите администрации, също придружени от ескорт на МВР. Утре ще бъдат получени и бюлетините за 17 РИК.“
Това гласи прессъобщение от Областна администрация, разпратено до медиите и придружено със следните кадри, които оставяме без коментар.
1 022 коментари
Arkadaslar selam, Casibom sitesi uyeleri ad?na onemli bir paylas?m yapmak istiyorum. Herkesin bildigi uzere Casibom adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle yine degistirdi. Erisim problemi yas?yorsan?z dogru yerdesiniz. Resmi siteye erisim linki su an paylas?yorum https://casibom.mex.com/# Bu link ile direkt hesab?n?za erisebilirsiniz. Ayr?ca kay?t olanlara verilen yat?r?m bonusu f?rsatlar?n? da kac?rmay?n. Lisansl? casino keyfi surdurmek icin Casibom dogru adres. Herkese bol sans dilerim.
Matbet giriş linki arıyorsanız işte burada. Sorunsuz için tıkla: Matbet TV Canlı maçlar bu sitede. Gençler, Matbet son linki açıklandı.