Без изненади: Само един кандидат за поръчката за градския транспорт
Без никакви изненади се развива мегапоръчката на Община Пловдив за възлагането на услугата за пътническия превоз по линиите от градския транспорт. Както всички очакваха и както се говореше още от самото начало на процедурата, явил се е само един кандидат- консорциум „Градски транспорт – 2026“ с управител Петко Ангелов. В обединението влизат две негови дружества, а другите две са на Татяна Златанова. Това са фирмите „Автобусни превози – Пловдив“ и “Меритранс – 2002″, както и „Меритранс – 2017“ и „КЗТ Златанови“. Четирите компании и в момента обслужват всички 29 линии от градския транспорт.
Консорциума кандидатства да поеме услугата, която ще струва на пловдивския данъкоплатец над 160 милиона евро в следващите 10 години. Състезанието с един кон е на финала си, а общината се надява с новия договор да бъдат решени част от многото проблеми в градския транспорт, които са тема №1 в града и ще продължат да бъдат такава- достатъчен брой екологични автобуси, електронно таксуване, спазване на разписанията, климатици във всяко превозно средство и прочие.
Докато върви предрешената процедура, организирания на 12 март протест с искане на качествен градски транспорт събира все по-голяма популярност. Хиляди са споделили насроченото във фейсбук събитие и стотици заявяват, че ще присъстват на недоволството в 18ч. пред сградата на общината.
Протестът се организира от „Пловдив-град за хората“. С него от организацията настояват стартирането на дейността на общинското дружество „Екобус“ още тази година, което с финансиране от общината и държавата и поемане на първите няколко линии. Протестиращите ще настояват за средносрочна програма за пълно поемане на градските линии от Екобус и за край на пълната зависимост от частници. Искат повече автобуси и по-чести курсове- поне 300 автобуса в движение, при 225. Настояват още за извънредни линии по време на големи културни и спортни събития и за ежедневно обслужване на пътници най-рано до 23ч., както и, разбира се, край на билетния хаос, работещи електронни табла по спирките.
Сред исканията са и актуализиране на маршрутите спрямо реалните нужди на пловдивчани днес, както и достъпност за хора с увреждания и родители с колички във всяко превозно средство.