Без никакви изненади се развива мегапоръчката на Община Пловдив за възлагането на услугата за пътническия превоз по линиите от градския транспорт. Както всички очакваха и както се говореше още от самото начало на процедурата, явил се е само един кандидат- консорциум „Градски транспорт – 2026“ с управител Петко Ангелов. В обединението влизат две негови дружества, а другите две са на Татяна Златанова. Това са фирмите „Автобусни превози – Пловдив“ и “Меритранс – 2002″, както и „Меритранс – 2017“ и „КЗТ Златанови“. Четирите компании и в момента обслужват всички 29 линии от градския транспорт.

Консорциума кандидатства да поеме услугата, която ще струва на пловдивския данъкоплатец над 160 милиона евро в следващите 10 години. Състезанието с един кон е на финала си, а общината се надява с новия договор да бъдат решени част от многото проблеми в градския транспорт, които са тема №1 в града и ще продължат да бъдат такава- достатъчен брой екологични автобуси, електронно таксуване, спазване на разписанията, климатици във всяко превозно средство и прочие.

Докато върви предрешената процедура, организирания на 12 март протест с искане на качествен градски транспорт събира все по-голяма популярност. Хиляди са споделили насроченото във фейсбук събитие и стотици заявяват, че ще присъстват на недоволството в 18ч. пред сградата на общината.

Протестът се организира от „Пловдив-град за хората“. С него от организацията настояват стартирането на дейността на общинското дружество „Екобус“ още тази година, което с финансиране от общината и държавата и поемане на първите няколко линии. Протестиращите ще настояват за средносрочна програма за пълно поемане на градските линии от Екобус и за край на пълната зависимост от частници. Искат повече автобуси и по-чести курсове- поне 300 автобуса в движение, при 225. Настояват още за извънредни линии по време на големи културни и спортни събития и за ежедневно обслужване на пътници най-рано до 23ч., както и, разбира се, край на билетния хаос, работещи електронни табла по спирките.

Сред исканията са и актуализиране на маршрутите спрямо реалните нужди на пловдивчани днес, както и достъпност за хора с увреждания и родители с колички във всяко превозно средство.