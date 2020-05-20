Археолозите започват работа на Форум Север

Възстановяват и проучванията на Малтепе, край село Маноле
В началото на юни стартира новият археологически сезон в Пловдив, като работата ще започне с довършване на проучването на Форум – север. Това съобщи директорът на Регионалния археологически музей доц. Костадин Кисьов. Той, заедно с Здравко Димитров – кмет на Пловдив, Димитър Иванов – кмет на община Марица, Пламен Панов – заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив обявиха днес програмата на археологическото лято и финансирането на обектите, които ще се проучват.
Работата на Форум – север ще отнеме максимум месец, смята Кисьов. След приключване на проучването ще бъде обявена процедура за проектиране и социализация на обекта. Паралелно ще върви и обществена поръчка за проектиране и социализиране на пространството в посока югоизток. В този отрязък на площадното пространство няма нужда от допълнителни археологически проучвания, но има нужда от оформяне на зоната в унисон с градската средата.
Възстановяват и работата по Малтепе, като средствата за това ще са от бюджетите на двете общини Пловдив и Марица.
Още по темата:
Срина се част от фасадата на кулата на Малтепе
Какво свързва чудото Малтепе с египетските пирамиди
Археологическият комплекс Малтепе, край Пловдив, ще се превърне в световна туристическа атракция (ГАЛЕРИЯ)
Откритията на Малтепе са от световна величина
Очаквайте подробности.
386 коментари
Служба по контракту это стабильная работа с понятными правилами. Доход фиксирован и поступает каждый месяц. Все условия закрепляются в контракте. Контракт защищает права и исключает непредвиденные изменения. Дополнительные выплаты увеличивают общий доход. Оформление проходит по установленным правилам. Заключай контракт. Читать полную версию: служба по контракту ханты мансийск
Если хочется перестать зависеть от нестабильного рынка и временных подработок, контрактная служба предлагает понятный и защищенный формат заработка с регулярными выплатами. Такой выбор дает возможность сосредоточиться на будущем и финансах. Начни оформление без лишних ожиданий: сургут служба по контракту
дайсон санкт петербург pylesos-dn-6.ru .
Служба по контракту это реальный шанс улучшить уровень жизни и дохода. Доход фиксирован и поступает регулярно. Все условия заранее прописываются в договоре. Контракт защищает права и исключает неопределенность. Дополнительные выплаты увеличивают общий доход. Если хочешь стабильности, заключай контракт: контракт на военную службу рф
Финансовая стабильность не должна быть мечтой. Контрактная служба предлагает официальный доход с регулярными выплатами и прозрачными условиями. Все начисления закреплены договором и не меняются неожиданно. Дополнительные выплаты увеличивают общий заработок. Такой формат подходит тем кто хочет результат а не обещания. Подай заявку и заключи контракт – сколько платят водителям в армии
дайсон официальный сайт спб дайсон официальный сайт спб .