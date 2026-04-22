Нова платформа информира пловдивчани къде могат да изхвърлят разделно отпадъка си

Нова дигитална платформа „ЕкоМап“ ще информира пловдивчани къде могат да изхвърлят разделно отпадъците си. Тя представлява интерактивен инструмент, чиято основна цел е да повиши знанията и ангажираността на децата по отношение на разделното събиране на отпадъци, рециклирането и цялостното опазване на околната среда.

Премиерата на новата еко карта на Пловдив беше направена точно на Деня на Земята. „ЕкоМап Пловдив“ предлага иновативен подход към ученето чрез интерактивна карта на града с обозначени контейнери за различни видове отпадъци, обясни един от създателите на новия дигитален инструмент Александър Атанасов от „Глобъл Меншън“.

Платформата е изградена чрез финансиране, отпуснато с гласуване на Общински съвет-Пловдив, и ще послужи за лесна ориентация на всички пловдивчани къде в града има разположени контейнери за изхвърляне на отпадъци и от какъв вид са. Предвидени са интерактивни функции, които да водят потребителите до най-близкото място за разделното изхвърляне на отпадъците.

Платформата съдържа визуално и игрово съдържание, представящо процеса на рециклиране, както и тестове и любопитни факти, съобразени с възрастта на децата.

Основната цел е да се акцентира върху личната отговорност на всеки в процесите по опазване на природата и да се наблегне върху начините, по които можем да намалим отпечатъка, който оставяме на планетата.

Предстои платформата да бъде представена в над 129 образователни институции – детски градини и училища, където децата да се запознат със съдържанието ѝ и да придобият знания и умения за ефективно разделяне на отпадъци и тяхното последващо рециклиране. Идеята е от ранна детска възраст да бъдат създавани добри навици и да се повиши осведомеността за начините всеки да бъде интегриран в процеса по опазване на земята.