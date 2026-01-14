Започна голямото преобразяване на Археологическия подлез, като тази седмица пешеходното пространство ще се превърне във видеогалерия и алтернативна електронна сцена за градския фестивал „Пловдив си ти“, с който ще бъде отбелязана 7-мата годишнината от началото на Европейска столица на културата. Инициативата е на новия стопанин на знаковото културно-историческо пространство- фондация „Пловдив 2019“. Това е и първата стъпка на екипа й, с която постепенно подлеза ще стане новият културен център на града, който ще привлича много артисти, събития и нови публики.

Промяната на подлеза вече е факт. Огромен екран е разположен зад стъклата на бившите търговски помещения, в които доскоро се продаваха китайски трикотажни стоки, евтина електроника и часовници. Точно в 18ч. на 16 януари, в петък там ще стартира фестивалът „Пловдив си ти“, като ще бъде представена видеоинсталация, разказваща годината на титлата с незабравими моменти от историческата за града 2019-та. Ще видим обаче и онова, което остана след нея през програмата „Наследство“- големите емблематични концерти и фестивали, събитията, които продължават и до днес. Инсталацията ще припомни ключови моменти, емоции и послания от изминалите години и ще насочи погледа към устойчивото културно развитие на града.

Откриващата вечер в подлеза продължава с DJ сцена и градска енергия – от E-Booking DJ School DJs (warm up) до сетовете на Pacho & Pepo и Max BG, които ще превърнат пешеходното пространство в място за среща между поколения, жанрове и стилове.