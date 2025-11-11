Йордан Иванов: След 14 г. управление на ГЕРБ нито един съществен проблем на града не е решен

„След 14 години управление на ГЕРБ нито един съществен проблем на града не е решен. Градският транспорт затъва все повече, в общината се издават повече разрешителни за строеж отколкото в София, а трафикът става убийствен в пиковите часове. На този фон, финансите на Пловдив стават все по-зависими от централния бюджет и благоволението на един или друг министър“. Това коментира пловдивският народен представител от ДСБ Йордан Иванов на представянето на платформата Питай.бг. със събитието „Гражданите питат властта директно“. Именно партията стартира инициативата, а основен идеолог на платформата е Йордан Иванов.

Той се спря на ситуацията в Пловдив и подчерта, че следващите местни избори са от огромно значение за града.

“ Общинските предприятия са неадекватни пред нуждите на града, защото твърде отдавна са превърнати в място за назначаване на партийни калинки. След Тотев и Здравко Димитров, Костадин Димитров е третата голяма лъжа на ГЕРБ към пловдивчани. Четвърти път няма да могат да ни излъжат“, заяви пред гостите на събитието Иванов.

Създадена по инициатива на ДСБ, платформата дава възможност на всеки гражданин да задава въпроси, да подава сигнали и да прави предложения директно към институциите – бързо, прозрачно и публично. Идеята стои в сърцевината на това, което демокрацията би трябвало да бъде – държава, която работи за своите граждани и е отговорна пред тях, коментираха от партията вчера, а на събитието дойде и нейния председател Атанас Атанасов. Народни представители, общински съветници и граждани разговаряха за проблемите, които ги засягат, и за начините, по които могат да бъдат решени заедно.

„Ние все още не сме зряла демокрация и имаме какво да учим. Именно затова тази платформа е важна – защото дава възможност на всеки, от телефона или компютъра си, да пита властта,“ заяви председателят на ДСБ Атанас Атанасов, подчертавайки нуждата от повече прозрачност и участие.

„В основата на това, което ме кара да се занимавам с политика, е желанието да бъда полезен. Затова създадохме тази платформа – за да могат гражданите чрез нас да получават отговори от властта,“ допълни народният представител от Пловдив Йордан Иванов.

Катя Панева припомни символиката на датата и смисъла на усилията, които стоят зад демократичните ценности: „В ДСБ сме няколко поколения демократи и на тази знакова дата е важно да осъзнаем през колко трудности сме преминали, за да разберем какво е демокрацията – държава, която работи за гражданите. Затова създадохме платформата Питай.“

От своя страна общинският съветник от Пловдив Владимир Славенски посочи, че инициативата е реален инструмент в помощ на хората: „Често срещам граждани, които не получават отговори, въпреки че търсят институциите. Питай.бг е възможност това да се случва по-бързо и директно.“