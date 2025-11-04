Премиерът Росен Желязков: Еврото е стратегически избор

Еврото не е просто нова валута, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на конференцията „България на прага на еврозоната“, организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка в резиденция „Бояна“. Форумът е част от националната кампания за въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.

Министър-председателят подчерта, че приемането на еврото ще повиши доверието на инвеститорите, ще намали разходите за бизнеса и гражданите, ще укрепи финансовата стабилност и ще ускори икономическия растеж. По думите му това е важен исторически момент и резултат от дългогодишни усилия на няколко поколения политици, експерти и граждани.

Желязков изтъкна, че България е напълно подготвена за въвеждането на еврото – със завършена законодателна рамка, готови платежни системи и механизми за защита на потребителите. Той обаче посочи, че успехът на процеса зависи от доверието на гражданите, което през последните месеци се увеличава, включително благодарение на подкрепата на бизнеса.

„Еврото не е самоцел, а инструмент за устойчиво развитие и по-добро бъдеще“, заяви премиерът, като благодари на всички институции и партньори, допринесли за подготовката на страната. Според него от 1 януари 2026 г. България ще посрещне новата валута като символ на зрялостта на своята европейска демокрация.

