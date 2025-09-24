Пловдив с нов тенис комплекс с общо 10 корта

„Макс про“ превърна старите кортове край Гребния канал в модерен тенис комплекс с четири обновени клей игрища, трибуни, съблекални, фитнес и зона за почивка. Клубът изгради още шест нови корта в двора на спортната зала на Университета по хранителни технологии– 3 клея и 3 харда, плюс две открити падел игрища и игрище за пикълбол.

Идеята за изграждането на този модерен комплекс се ражда преди няколко години от тенис ентусиасти, водени от националния треньор и председател на клуба Серафим Грозев. Целта им е не просто да изградят добри условия за игра, а да създадат сплотена тенис общност, обединена от общи ценности и любов към спорта.

Клуб „Макс про“ е сред лидерите в българския тенис и негови състезатели достигат до участие във всички големи шлемове за юноши и девойки, класират се в ТОП 15 на световната ранглиста и печелят десетки титли на държавни и международни първенства.

„Тези успехи закономерно повишават интереса към нашата школа и ни мотивират да развиваме още повече млади таланти на световно ниво,“ сподели председателят на клуба и национален треньор Серафим Грозев.

Предстои комплексът да бъде разширен с прилежащата спортна зала, която ще предлага тренировки по футбол, баскетбол, волейбол, пикълбол, групови занимания и фитнес. Планира се и създаването и на заведение с акцент върху здравословното хранене за спортуващи и родители.