Общината официално пое управлението на Голямата Базилика
Община Пловдив официално пое управлението на археологическия комплекс „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол”. Това се случи чисто документално днес, с подписването на протокол от Министерството на културата. Процедурата беше финализирана официално, след като още през октомври правителството предостави на общината обекта за управление за срок от 10 години.
Комплексът е културна ценност от национално значение и е един от най-интересните антични обекти не само под тепетата, а и в цялата страна. В момента археологическите и реставрационни дейности за замразени заради зимния сезон, но съвсем скоро работата на терен се подновява. С началото на пролетта се очаква да стартира и процесът по разкриване на Северния кораб на Базиликата, който се намира под пътната връзка между булевардите „Мария Луиза” и „Цар Борис III Обединител”. На мястото на пътя ще има нов градски площад, а целият проект, финансиран от Фондация „Америка за България” ще бъде завършен до 2018г.
710 коментари
DarazPlay বর্তমান প্রবেশ পথ DarazPlay ব্যবহার করার বর্তমান ঠিকানা DarazPlay Bangladesh আপডেটেড লিংক
Nagad88 কাজ করা লিংক Bangladesh: Nagad88 latest working link – Nagad88 Bangladesh বর্তমান লিংক
http://darazplay.blog/# DarazPlay updated entry link
darazplay DarazPlay latest access address DarazPlay updated entry link
PLANBET এ ঢোকার আপডেটেড লিংক PLANBET working address for Bangladesh PLANBET বর্তমান প্রবেশ ঠিকানা
nagad88: Nagad88 ব্যবহারকারীদের জন্য বর্তমান লিংক – Nagad88 Bangladesh বর্তমান লিংক
nagad88 login: Nagad88 Bangladesh official access – Nagad88 updated access link
PLANBET Bangladesh main access page: PLANBET Bangladesh official link – updated PLANBET access link
https://avtadalafil.com/# tadalafil 100mg online
get antibiotics quickly: MassAntibiotics – amoxicillin order online no prescription