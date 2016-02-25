Общината официално пое управлението на Голямата Базилика
Община Пловдив официално пое управлението на археологическия комплекс „Голяма раннохристиянска епископска базилика Филипопол”. Това се случи чисто документално днес, с подписването на протокол от Министерството на културата. Процедурата беше финализирана официално, след като още през октомври правителството предостави на общината обекта за управление за срок от 10 години.
Комплексът е културна ценност от национално значение и е един от най-интересните антични обекти не само под тепетата, а и в цялата страна. В момента археологическите и реставрационни дейности за замразени заради зимния сезон, но съвсем скоро работата на терен се подновява. С началото на пролетта се очаква да стартира и процесът по разкриване на Северния кораб на Базиликата, който се намира под пътната връзка между булевардите „Мария Луиза” и „Цар Борис III Обединител”. На мястото на пътя ще има нов градски площад, а целият проект, финансиран от Фондация „Америка за България” ще бъде завършен до 2018г.
колкото и да не се иска на някои пловдивски некадърници, кисьов е един от най-добрите археолози не само в българия, четете отзивите за него в чуждите издания и ще разберете, естествено ако знаете езици
малоумнико как кесякова и кисьов ще продадат базиликата и форума след като именно кесякова е разкопавала и двата обекта, нито тя нито кисьов са се разпореждали с двата обекта които до сега бяха под владение на държавата, чак сега общината ги получава за разпореждане – неграмотника си е неграмотник, нали сега кесякова ще довършва разкопките
Кмета Тотев – ако наистина реализира тоза проект – ще остане в историята като най-заслужил за опазването на археологията на Пловдив, за разлика от кмета Чокамов, който с заедно с „видните “ археолози Кесякова и Кисьов продадоха Форума и Базиликата на частни мераклии, готови да съсипят града.
При пълна секретност се подготвя поредният софийски проект за Пловдив без конкурс, без обсъждане.