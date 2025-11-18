Първият на Балканите музей на ютията ще е в Пловдив

Нова атракция за туристите в Пловдив отваря врати- първият на Балканите музей на ютията ще бъде официално открит на 21 ноември в Деня на християнското семейство. Модерната експозиция включва над 1200 реликви от различни страни и е част от структурата на Регионалния етнографски музей. Тя е разположена в къщата на Невена Атанасова на емблематичната ул. „Съборна“ №20, в сърцето на Стария град.

Колекцията от ютии е дарена на музея от покойния художник Димитър Добрев. Дълги години той издирва и реставрира ютии – занимание, което е продължил буквално до последните си дни. Случайно намерена на улицата стара ютия поставя началото на това занимание, довело до впечатляваща и уникална колекция, събирана с отдаденост и грижа близо четиридесет години. Откриването на музей е била мечтата на живота му.

„Ние с особена обич и внимание пазихме тази колекция. Щастливи сме, че вече можем да я покажем на пловдивчани и на всички гости на града. Това беше и заветът на господин Добрев. Сега неговият труд има нов дом – в къща, в която е живяла и работила първата модистка на Пловдив. Няма случайности“, сподели директорът на РЕМ – Пловдив доц. д-р Ангел Янков.

Работата по създаването на новия музеен филиал и адаптирането на къщата в модерно експозиционно пространство отнема на екипа от специалисти повече от три години непрестанен труд. Проектът носи името „Светът на ютията – постоянна експозиция с открит фонд“. В новия музей са инвестирани близо 160 хиляди лева, осигурени по програма на Министерството на културата за целево финансиране по конкурсна тема №3 – дейности по представяне на движимо културно наследство в постоянни експозиции на музеи и художествени галерии. Значителен е и приносът на Община Пловдив за реализирането на идеята.

Сред първите експонати, които ще посрещат посетителите, е ютия с глава на огнедишащ змей, която изпуска пара, за да пресъздаде атмосферата на митологични времена. Змеят символизира огнената стихия – живителната сила, която е нагрявала уреда. Част от фонда е и ютия с образа на Атина Палада – богиня на мъдростта и занаятите, чието изображение подчертава връзката между домакинските умения и божествената закрила.

Показани са още множество различни видове ютии с разнообразни функции. Колекцията буквално проследява развитието на този незаменим домакински уред – от XIV век до наши дни, като загатва и за още по-ранни периоди. Не липсват и интерактивни елементи и моменти.

В новия филиал на РЕМ – Пловдив, освен постоянната експозиция, вече функционират реставрационно ателие, музеен образователен център и сувенирен магазин с атрактивни, художествени и ръчно изработени изделия.