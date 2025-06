Send an email

King Gizzard & The Lizard Wizard с три концерта на Античния

Австралийската сайкъделик рок група King Gizzard & The Lizard Wizard идва в България за три зашеметяващи концерта на Античния театър в три поредни вечери- 8, 9, 10 юни. Бандата ще изкара напълно различна програма във всеки от трите концерта, като продължителните импровизации и специалните визии са сигурни.

„Рок“ групата набира своята популярност заради многобройните рискове, които поема. Като например безкраен албум, чиято плоча никога не спира да се върти: NONAGON INFINITY (2016); микротонални експерименти: FLYING MICROTONAL BANANA (2017), K.G. (2020), L.W. (2021); 2 краткосвирещи албума, с две песни по 15 минути от всяка страна на плочата, в които музикантите вграждат звука от секундарника на часовник: MADE IN TIMELAND (2022) и LAMINATED DENIM (2022); изцяло електронен албум, в който няма записани нито една китара, хармоника или акустично барабанче – THE SILVER CORD (2023)

Какво ли ще чуем и видим на първата изява на Gizzard в България? Предстои да разберем, тъй като групата създава сетлиста си малко преди саундчек. Това, което е сигурно, е, че във всяка от трите вечери няма да чуем нито една повтаряща се песен.

Вратите на Античния театър ще отворят в 18:00, King Gizzard & The Lizard Wizard ще излязат на сцената в 20:30 ч., а преди тях ще видим King Stingray, които Gizz водят на турнето със себе си. King Stingray също са от Австралия и описват стила си като Йолну сърф-рок, а текстовете на песните им са както на английски, така и на езика на племето Йолну. Началото на концерта им е в 19:15 ч. и си заслужава да ги видите!

Еднодневни и тридневни билети може да се закупят в мрежата на Eventim.bg, както и на място във всеки един от дните.

Освен самите концерти в Античния театър организаторите са предвидили и доста интересна съпътстваща програма: фен-срещи, прожекции на музикални филми и пре- и афтър-партита/концерти, които започват още от 07.06. Ето я и нея:

7 юни:

19:30 Прожекция на филма „Добрина“ за група ТДК (на български език със субтитри на английски) – Lucky Cinema, 15 лв.

21:00 LIVE: Ognebesgur & Тоталштета – Bee Bop Café, 20/30 лв.

23:30 LIVE: Comasummer – Петното на Роршах, 20 лв.

8 юни:

14:00 Официална среща на феновете на King Gizzard & The Lizard Wizard – Bee Bop Café

15:00 Музикален куиз на английски и български език – Bee Bop Café, 8 лв.

17:00 Прожекция на „Radio Africa“ – първият български документален филм за африканската музика (на английски и български език със субтитри на български език) –

Lucky Cinema 15 лв.

19:00 LIVE: King Gizzard & the Lizard Wizard + King Stingray – Ancient Theatre

23:30 LIVE: A Zero Artefact – Петното на Роршах 20 лв.

9 юни:

17:00 Прожекция: „Don’t Go Gentle: A Film About IDLES“ (на английски език със субтитри на български) – Lucky Cinema, 15 лв.

19:00 LIVE: King Gizzard & the Lizard Wizard + King Stingray – Ancient Theatre

23:30 LIVE: Dury Dava – Петното на Роршах, 20 лв.

10 юни:

14:00 Официална среща на феновете на King Gizzard & The Lizard Wizard – Bee Bop Café

17:00 Прожекция: „Mogwai: If the Stars Had a Sound“ (на английски език) – Lucky Cinema, 15 лв.

19:00 LIVE: King Gizzard & the Lizard Wizard + King Stingray – Ancient Theatre

23:30 LIVE: Bassy Glasa – Petnoto na Rorschach, 20 лв.

Малко информация и за групите:

07.06 Тоталштета и Огнебесгур с дългоочакван концерт в Bee Bop Cafe Пловдив.

07.06 Comasummer

Comasummer е psych/garage rock група, създадена през 2014 г. в София. Започва като дуо и прераствa в екип от пет души. Те умело смесват психеделичен, гаражен и пустинен рок с шугейз, генерирайки звукова амалгама, която след слушане изпълва ума.

08.06 – A Zero Artefact

A Zero Artefact – Mеждународно трио с вдъхновение от древни мелодии, народни приказки, хард рок и духовни практики, навяващо усещане за ориента с музиката си, което няма как да мине незабелязано.

09.06 – Dury Dava

Dury Dava е група от петима души, създадена през 2016 г. Тяхната музика обхваща няколко жанра, като отдава почит психеделията от 60-те и краутрока от 70-те, смесвайки елементи от гръцко-турските музикални традиции с особените сложни ритми и народни танци с пънк послевкус.

10.06 – Bassy Glasa

Bassy Glasa – както винаги, всичко претърпява своя край. Нашият ще бъде точно както се усещат юнските нощи – меланхоличен, но тайно обещаващ този момент никога да не свърши. Заедно с трип-хоп ню-джаз дуото ще посрещнем финала на нашето тридневно приключение с KGLW, изпращайки един момент в нашата история. Очакваме ви в Петното, където всичко започва и свършва!

Билети за всички съпътстващи събития можете да откриете тук: https://bilet.bg/bg/promoters/wrong-events-15