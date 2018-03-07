Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
1 854 коментари
Smallest Folding Wheelchair Tools To Ease Your Daily Life Smallest Folding Wheelchair Trick That Should Be Used By Everyone Be Able To Smallest Folding Wheelchair
You’ll Never Guess This Panel Restoration Services’s Tricks Panel restoration services (https://doc.adminforge.De)
Nescafe Dolce Gusto Coffee Machine Tools To Ease Your Daily Lifethe One Nescafe Dolce Gusto
Coffee Machine Technique Every Person Needs To Know
nescafe Dolce gusto coffee Machine
7 Tips About Buy Scooter Near Me That No One Will Tell You Mobility Scooters For Sale