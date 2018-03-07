Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
1 840 коментари
