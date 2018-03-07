Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
1 788 коментари
Five Killer Quora Answers On Coffee Bean Wholesalers Coffee Bean Wholesalers
A Brief History Of Licensed Glass Repair History Of Licensed
Glass Repair Residential Glass Repair
Guide To Knob Lock Replacement: The Intermediate Guide
For Knob Lock Replacement knob lock replacement
Electric Mobility Trike Tools To Make Your Daily Lifethe One Electric Mobility Trike Trick That Every Person Should Learn Electric Mobility Trike
9 Lessons Your Parents Teach You About Machine Nespresso machine nespresso (Md.chaosdorf.De)
What Is Tilt And Turn Window Handle Repair?
History Of Tilt And Turn Window Handle Repair In 10 Milestones Tilt And Turn Window Interior Repair
Why Restore UPVC Doors Is Tougher Than You Imagine UPVC Door Restoration
Why You Should Concentrate On Making Improvements To Patio Door Repair Local Patio Door Repairs