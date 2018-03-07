Капана продава (СНИМКИ)
От кредитни карти до лотарийни билети
Кой каквото ще да казва обаче Капана продава. Факт! Продава дори територия за снимане. От реклами, през музикални клипове, TV шоута, до продукции на Холивуд и Боливуд.
Ъгълът на ул.“Златарска“ с „Христо Дюкмеджиев“ явно е дъблоко магично и обично от камерите място. В навечерието на 8-ми март кьошето отново е плац на рекламната индустрия. Галерия Лаутлиев днес се превръща в Цветарница, след като преди няколко месеца бе банкомат. Не може да се отречете, че малкото ъгловото помещение има добър маркетинг.
Репортерската ни разходка из съседните улици установи, че току до р-т Паваж е „открит“ нов обект „Губещи билети“, а до PLOVEdiv e „конкуренцията“ с име „Печеливши билети“. Заради двата „нови“ обекта за търкане на лотарийни билетчета бяха боядисани фасадите на сградите.
На Широкото е поставен фургонът с кетъринг за подкрепа на участниците в продукцията, от където наливат кафе даже на полицаите, които са концентрирани в района да помагат. Те пък се отчитат като актуват пътуващите търговци, разпространяващи чаршафи и кошници.
Колите на техническата част на екипа са завзели местата забранени за паркиране, и са сложили специалните разрешителни на предните стъкла на автомобилите.
1 069 коментари
Why No One Cares About Cordless Tools For Diyers Abricht Dickenhobel Kombimaschine
The 10 Most Terrifying Things About Auto Smart Key Replacement Auto
Smart Key; 39.106.7.130,
Three Greatest Moments In Drills History Bohrmaschine Aktion
Guide To U Shape Sectional Sofa: The Intermediate Guide To U
Shape Sectional Sofa U Shape Sectional Sofa
15 Gifts For The U Shape Couch Lover In Your Life Sectional chaise
10 Healthy Habits For Railroad Attorney Near Me Mesothelioma Railroad Cancer Lawsuit Settlements
5 Killer Quora Answers To Bifold Door Installers bifold Door Installer
The 10 Most Terrifying Things About Fascia Board Repair Fascia Board Repair
You’ll Never Be Able To Figure Out This Private Psychiatry’s Tricks private psychiatry