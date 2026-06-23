Италианска технология за смяна на гуми (CORGHI) вече и в Пловдив

Смяната на гуми е ключова сервизна дейност, която има пряко значение за безопасността и комфорта при шофиране. Качественият монтаж и правилният баланс намаляват вибрациите, подпомагат равномерното износване на протектора и предпазват джантите от механични повреди.

В Пловдив вече се използват машини на италианския производител CORGHI – компания, известна с оборудване за монтаж, демонтаж и баланс на гуми, включително модели с т.нар. „безлостова“ технология.

Какво представлява CORGHI?

CORGHI е италиански производител на сервизно оборудване за автомобилната индустрия. Компанията разработва машини за монтаж и демонтаж на гуми, както и баланс машини, използвани в автосервизи по целия свят.

Една от характерните технологии, които марката популяризира, е така наречената „leverless“ или безлостова система. При нея монтажният инструмент е интегриран в самата машина и работи автоматизирано, без използване на ръчни метални лостове от страна на оператора. Това намалява директния контакт между метални инструменти и джантата.

Важно е да се уточни, че машината не елиминира ролята на специалиста. Тя подпомага процеса чрез механизирани движения, а операторът контролира всяка стъпка от процедурата.

Как работи безлостовата технология?

При традиционните методи демонтажът често изисква използване на метален лост, който може да упражни локален натиск върху борда на гумата и ръба на джантата.

Безлостовите машини интегрират инструмента в самия механизъм, който извършва движението по предварително зададена траектория. При част от по-високия клас модели движенията, които изискват най-голяма сила – като отлепване на борда и монтаж на твърди гуми – се задвижват хидравлично, което осигурява по-равномерно и контролирано натоварване.

Системата обикновено включва:

фиксиращ механизъм за стабилно позициониране на колелото;

автоматизирана монтажна глава, която работи без директен контакт с ръба на джантата;

помощни рамена за притискане на борда при твърди или нископрофилни гуми;

възможност за работа с различни диаметри и типове джанти.

Тези характеристики имат за цел да намалят риска от надраскване и механично увреждане, особено при алуминиевите джанти. Някои модели комбинират безлостова и т.нар. „touchless“ технология, при която монтажният инструмент не влиза в директен контакт с ръба на джантата. Това допълнително намалява риска от козметични повреди при лакирани и полирани повърхности.

Подходяща ли е технологията за съвременните гуми?

С развитието на автомобилите все по-често се използват по-големи джанти, нископрофилни гуми и т.нар. run-flat модели. Тези гуми имат по-твърда конструкция на борда, което прави монтажа по-сложен в сравнение със стандартните гуми.

В такива случаи механизираният контрол на движението и помощните рамена улесняват работата и позволяват по-равномерно освобождаване на напрежението при демонтаж. Помощните рамена обикновено се фиксират централно и стабилизират гумата по време на работа, което е особено важно при нископрофилни и run-flat модели.

Това не означава, че рискът е напълно елиминиран, но при правилна употреба на оборудването вероятността от повреда е по-ниска в сравнение с ръчни техники.

Как монтажът влияе върху безопасността?

Правилният монтаж и баланс на гумите са от ключово значение за стабилността на автомобила. Ако гумата не е поставена коректно или балансът не е точен, това може да доведе до вибрации във волана, неравномерно износване на протектора, допълнително натоварване на окачването и по-кратък живот на гумата.

Съвременните машини помагат за по-прецизен резултат, но крайното качество зависи и от опита и вниманието на техника, който извършва услугата.

Какво означава това за шофьорите в Пловдив?

Наличието на модерно оборудване в местни сервизи показва, че пазарът следва международните технологични тенденции. За водачите това означава по-голяма вероятност услугата да бъде извършена с подходяща техника, особено при автомобили с по-скъпи джанти и специализирани гуми.

Сред практическите ползи могат да се посочат:

по-нисък риск от надраскване на джантите;

по-добро фиксиране на гумата при монтаж;

по-прецизен баланс при използване на съвременни баланс машини;

по-ефективна работа с твърди и специализирани гуми.

Въпреки това изборът на сервиз не трябва да се основава единствено на наличието на определена марка машина, а и на професионализма на екипа.

Машините на CORGHI и други утвърдени производители са съвременно решение, което прави монтажа по-прецизен и щадящ за гумите и джантите. Те не заменят специалиста, а му дават по-добър контрол и повече сигурност по време на работа. Именно съчетанието между качествено оборудване и опитен техник гарантира надеждна смяна на гуми и спокойствие на пътя.