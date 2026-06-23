Замразяват МРЗ, държавните служители ще плащат осигуровки

Правителството подготвя серия промени във финансовата и осигурителната политика, които ще засегнат както работещите в държавната администрация, така и пазара на труда като цяло. Заложените насоки за бюджета през следващите три години предвиждат запазване на минималната работна заплата без промяна и постепенно въвеждане на лични осигурителни вноски за част от служителите на държавна издръжка.

Според разчетите минималното възнаграждение ще остане на сегашното си ниво от 620 евро месечно през целия период до края на 2028 година. Това би означавало временно отстъпление от действащия механизъм, който обвързва размера на минималната заплата с половината от средната за страната.

Паралелно с това кабинетът подготвя промяна в начина, по който се осигуряват държавните служители и работещите в съдебната система. Досега техните осигуровки се поемаха изцяло от държавата, но новият модел предвижда част от тежестта постепенно да бъде прехвърлена и върху самите служители.

Идеята е процесът да започне още тази година, като първоначално работодателят ще продължи да поема по-голямата част от вноските. От правителството уверяват, че промените няма да доведат до намаляване на реалните доходи, тъй като възнагражденията ще бъдат коригирани така, че служителите да запазят досегашния си нетен доход.

Според управляващите така ще бъде постигнат по-балансиран модел на осигуряване, близък до този за останалите работещи в страната. В същото време по-високият осигурителен доход би трябвало да се отрази положително върху бъдещите пенсии и социални плащания на засегнатите служители.

Предвижда се също увеличение на максималния осигурителен доход, който ще достигне 2300 евро. След това той ще остане без промяна поне до края на 2028 година.

Промените няма да обхванат служителите в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“, където действа различен режим на осигуряване.

Засега става дума за параметри, заложени в подготовката на бюджета за следващата година. Окончателните решения ще бъдат предмет на политически дебат и предстои да бъдат обсъдени със синдикати, работодатели и парламента.