Илинден е: Близо 56 000 българи празнуват имен ден

На 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия – един от най-тачените старозаветни пророци, известен с непоколебимата си вяра и многобройните чудеса, които според Библията извършва.

Името Илия означава „крепост на Господ“, а днес имен ден отбелязват близо 56 хиляди българи, както и всички, носещи производните на името.

Според Светото писание пророк Илия живее през IX век преди Христа и остава символ на предаността към Бога. В народните вярвания той е господар на гръмотевиците, бурите и дъжда. Легендите разказват, че по неговите молитви настъпили както продължителна суша, така и спасителен дъжд, поради което светецът се смята за покровител на небесните стихии.

Илинден е сред най-почитаните летни празници. На много места в страната се организират храмови празници, правят се курбани за здраве и благополучие, а вярващите отправят молитви за закрила и плодородие.