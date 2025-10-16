Кратер зейна на централен пловдивски булевард

Сериозна дупка се е появила на едно от най-натоварените места в центъра на Пловдив – бул. „Шести септември“, в участъка зад сградата на Областна администрация, по посока ж.п. прелеза с бул. „Копривщица“.

На снимките ясно се вижда, че има сериозни пукнатини по цялата ширина на пътните платна.

За проблема сигнализира наш читател, който уточнява, че кратерът не е обезопасен по никакъв начин, въпреки интензивния трафик в района.

„Всеки ден от тук минават десетки коли, а наблизо има пешеходна пътека, по която се движат и майки с детски колички. Опасно е!“ – коментира пловдивчанинът.