България изпревари Румъния и Гърция по стандарт на покупателна способност

По данни на БГНЕС страната достига 13 079 евро PPS – над средните стойности за Балканите

България вече изпреварва не само съседните държави, но и някои страни от Централна Европа по стандарт на покупателна способност (PPS), показват последни данни, цитирани от БГНЕС.

Според изчисленията, стандартът на покупателна способност у нас достига 13 079 евро, което поставя България пред Румъния (13 023 евро) и дори пред Гърция, където стойността е 12 436 евро. Това позиционира страната ни като лидер сред балканските държави по този показател, който измерва реалната стойност на доходите, като отчита ценовите различия между държавите.

В останалите страни от региона, извън Европейския съюз, показателят остава значително по-нисък – около 10 000 евро в Турция, 8971 евро в Сърбия, 7609 евро в Северна Македония и едва 5098 евро в Албания.

Още по-впечатляващо е, че България вече изпреварва и някои членки на ЕС от Централна Европа – Словакия (11 433 евро) и Унгария (11 999 евро). Така Будапеща заема последното място сред страните от Европейския съюз по този показател.

Разликата между най-високите и най-ниските нива на покупателна способност в ЕС остава значителна – 26 582 евро, като Люксембург продължава да води класацията, а Унгария остава на дъното.