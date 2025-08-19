AI в търсенето и как се променя работата по оптимизацията на сайтовете

Изкуственият интелект вече не е просто технологичен инструмент – той е двигател на дълбоки трансформации в дигиталната среда. Променя не само начина, по който търсим нужната ни информация, но и резултатите спрямо това как сайтовете се позиционират, структурират и придават стойност.

Навлизането на AI и промените в търсенето

Генеративният изкуствен интелект навлезе агресивно в потребителското търсене и го трансформира. Приложения като ChatGPT, Gemini и решения от OpenAI заменят класическия процес на преглед на множество линкове с директни отговори, обобщени в реално време.

Вместо списък с линкове от търсачки, AI вече:

Обработва контекста на въпроса. Генерира ясен, разбираем отговор в рамките на секунда. Цитира конкретни сайтове и източници като форма на доверие и подкрепа. Предоставя линкове само ако отговорът изисква допълнителна информация или детайли.

С навлизането на изкуствения интелект като посредник в търсенето, целта вече не е просто да се заема първа позиция в списък с линкове в Google. Вместо това, стремежът е даден сайт да бъде цитиран директно в отговора, който AI генерира.

Това означава, че оптимизацията трябва да се фокусира не само върху ключови думи и линкбилдинг, а и върху това текстовите материали да бъдат достатъчно надеждни, експертни и структурирани.

Как се променя потребителската пътека с появата на AI?

С навлизането на AI в търсенето, потребителската пътека губи класическата си форма. Вместо да преминава през няколко етапа на осмисляне, сравнение и избор, тя се скъсява до едно взаимодействие – задаване на въпрос и получаване на ясен, кратък отговор.

Ето как изглежда новата фуния на поведение:

Въпрос към AI

Потребителят въвежда търсене директно в ChatGPT, Gemini или гласов асистент.

Отговор в реално време

Моделът предоставя структурирана информация, базирана на релевантни източници, често без нужда от клик.

Действие без преглед на сайт

Решението се взима моментално – потребителят не преминава през сайтове, а завършва действието директно.

Цитиране и доверие

AI системите отдават предпочитание на източници, отговарящи на E-E-A-T показателите – опит, експертиза, авторитетност и доверие.

Този нов модел изисква от бизнеса да бъде там, където се случва интеракцията – в самия отговор. Това става чрез ясна структура, полезна информация и оптимизация за модели, а не само за търсачки.

GEO и AIO – новият вид оптимизация за сайтове и бизнеси

AI оптимизацията не е просто модерно понятие – тя вече е реална необходимост. GEO (Generative Engine Optimization) и AIO (Answer Engine Optimization) са двата основни подхода, които навлизат с пълна сила в света на SEO.

Изборът на подходяща стратегия зависи от спецификата на бизнеса, но е важно да се познават основите на двата метода:

Generative Engine Optimization (GEO)

GEO цели да направи даден сайт видим за генеративни модели. Налага се всеки онлайн магазин да установи бранд идентичност, авторитет, присъствие в структурирани данни и да печели място в AI‑генерирани отговори чрез:

създаване на структурирани данни чрез schema.org;

добавяне на Q&A блокове, които лесно могат да бъдат използвани при задаване на конкретен въпрос;

използване на ясен език, надеждни цитати и авторска информация;

вписване в AI‑достъпни бази (llms.txt, entity optimization, knowledge graphs).

Answer Engine Optimization (AIO)

AIO се фокусира върху видимостта в AI Overview секции на Google и други търсачки. Тук целта е оптимизация за включване в краткия отговор, който се показва на върха на страницата. За целта:

трябва да се използват добре структурирани H2, H3 заглавия;

да се създава полезно, дълбоко съдържание с фокус върху информация, която решава конкретни проблеми;

да се осигурят примери, цитати, статистики, които AI моделите лесно могат да използват;

необходимо е съдържанието да вдъхва доверие чрез E-E-A-T (опит, експертиза, авторитетност и надеждност).

GEO и AIO не заменят класическата SEO услуга, а я надграждат. Те създават многопластова стратегия, в която техническата оптимизация, анализът на потребителските намерения и AI‑ориентираното съдържание се обединяват за устойчиво присъствие.

Николай Галинов, Head of SEO в Netpeak Bulgaria (една от най-големите агенции на българския пазар, предлагаща оптимизация за търсачки), отбелязва, че:

„GEO и AIO не са просто нови термини в света на оптимизацията – те изискват стратегическо преосмисляне на целия процес по създаване на съдържание и присъствие онлайн. Вече не говорим само за това какво вижда търсачката, а какво разбира изкуственият интелект.“

Какви действия да предприемете, за да се адаптирате към новия тип оптимизация?

За да се възползвате от предимствата на AI‑доминираното търсене и да останете конкурентоспособни, е необходимо целенасочено преструктуриране на цялостната дигитална стратегия. Ето няколко основни препоръки:

интегрирайте ключовите думи по естествен начин в добре структурирано съдържание – особено във вид на отговори на въпроси;

създавайте полезно съдържание – то следва да решава конкретни проблеми и да включва цитати и реален опит;

поддържайте високо ниво на E-E-A-T – чрез авторски профили, контактна информация и реални препратки;

използвайте инструменти за анализ на ангажираност – кои страници се цитират от AI, кои носят трафик и как потребителите взаимодействат;

оптимизирайте за AI модели – като включвате Q&A, списъци и схеми, които правят съдържанието лесно за разбиране от машини.

AI променя фундаментално начина, по който потребителите търсят и взаимодействат с информацията. За да сте в крак с тази реалност, трябва да внедрите AI оптимизация, да следвате добрите практики на GEO и AIO, както и да създавате полезно, структурирано и доверено съдържание, което ще резонира както с потребителите, така и с AI системите на бъдещето.