Ник Кейв е тук, довечера завладява Пловдив

Ник Кейв завладява Пловдив днес и утре вечер, в две от най-очакваните музикални събития под тепетата. Култовият музикант ще излезе пред публиката на Античния театър тази вечер за първия от двата си бутикови концерта. Двамата с басиста Колин Грийнууд от Рейдиохед ще изнесат една специална програма, която ще изненада и най-верните почитатели на един от най- значимите музиканти на нашето съвремие.

Организаторите от Fest Team съобщават, че вратите за всички посетители днес и утре вечер ще отворят точно в 19.30ч., а стартът на шоуто е фиксиран за 20.30ч. „Имайки предвид възможните валежи на двете дати, напомняме, че може да си вземете дъждобрани – чадърите са забранени и няма да бъдете допуснати с тях“, предупреждават организаторите.

Ще бъдат на разположение три входа за достъп – “Митрополията”, “Тунела” и главния вход, до касата. На разположение е рампа за хора в неравностойно положение. Тъй като Античният театър няма индивидуална номерация по местата в редовете, настаняването се извършва на принципа „първи дошъл – пръв седнал“ в съответния ред и ценова категория, макар всеки от билетите да е с посочен номер на седалка.

“ Всички плащания на територията на събитието са само с лични безконтактни банкови карти. На място ще може да закупите оригинален мърч на Nick Cave – тениски, чанти, но на място ще може да закупите и една от книгите на Cave на български език – “Вяра, надежда и клане”. Мърч зоната ще се намира на паркинга на АМТИИ. Тя ще е с работно време от 18:30 и в двата дни. На място няма гардероб или зона за съхранение на багаж.

От Fest Team предупреждават още, че за концерта не се предлага безплатен достъп за деца. Всеки посетител трябва да има закупен валиден билет.