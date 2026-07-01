УМБАЛ „Свети Георги“ откри официално изцяло реновираното Отделение по инвазивна кардиология

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив официално откри обновената база на Отделението по инвазивна кардиология с началник д-р Георги Горанов. След приключването на строително-ремонтните дейности стационарът на отделението, заедно със сектор „Реанимация“, вече функционира в изцяло реновирани помещения на седмия етаж (източно крило) в База 2 на лечебното заведение на бул. „Пещерско шосе“ № 66.

На церемонията присъстваха изпълнителният директор проф. д-р Карен Джамбазов, проф. Ангел Учиков – член на Съвета на директорите, заместник-директорите проф. д-р Иван Дечев и г-н Тенчо Василев, главната медицинска сестра Мария Богоева, бивши и настоящи лекари на отделението, медицински специалисти, служители и представители на административно-стопанския блок, участвали в реализирането на проекта. Сред специалните гости бяха и лекари-основатели на инвазивната кардиология в Пловдив, поставили началото на специалността в болницата и в Южна България през 1996 г.

Изпълнителният директор проф. д-р Карен Джамбазов подчерта, че обновяването е израз на признателност към екипа и част от дългосрочната стратегия за модернизиране на болничната база и подобряване на условията за работа.

„Обновяването на Отделението по инвазивна кардиология е дълг на ръководството към хората, които с труда си са гордост за нашата болница. Благодарение на техния професионализъм и на изградените традиции УМБАЛ „Свети Георги“ неизменно е сред водещите центрове по инвазивна кардиология в България“, заяви проф. Джамбазов.

Той подчерта още, че най-важен остава пациентът и призова екипа да продължи да работи със същата отдаденост, защото „грижата за хората е най-голямата награда за лекарската професия“.

Тържеството започна с водосвет за здраве и освещаване на отделението. От името на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай беше отправена архипастирска благословия към ръководството на болницата и екипа на отделението, а като символ на духовна закрила беше дарена икона на Господ Иисус Христос.

В словото си представителите на Пловдивската света митрополия подчертаха, че обновяването на отделението е знак за грижа към пациентите и уважение към медицинските специалисти.

„Зад всяка диагноза стои човек, зад всеки пациент – семейство, надежда, тревога и молитва. Нека образът на Господ Иисус Христос напомня, че всяка грижа за човешкия живот е служение пред Бога“, беше посочено по време на богослужението.

Началникът на Отделението по инвазивна кардиология д-р Георги Горанов благодари на ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“, на институциите, партньорите и всички служители, допринесли за реализирането на проекта. Той определи деня като символ на приемственост и уважение към поколенията лекари, изградили авторитета на отделението.

„Особено ценно е, че днес сред нас са колегите, поставили началото на инвазивната кардиология в Пловдив и Южна България. Благодарение на тяхната смелост и професионализъм бяха положени основите, върху които продължаваме да градим и днес“, заяви д-р Горанов.

По думите му през последните три десетилетия отделението се е утвърдило като водещ център по инвазивна кардиология, а новата база ще даде още по-добри възможности за развитие и за предоставяне на висококачествена медицинска помощ.

Обновяването на Отделението по инвазивна кардиология е част от последователната политика на УМБАЛ „Свети Георги“ за модернизиране на лечебната инфраструктура и създаване на по-добри условия за пациентите и медицинските екипи.