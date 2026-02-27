Археолог от Пловдив с национална награда за принос в музейното дело

Уредникът в Регионалния археологически музей – Пловдив Любомир Мерджанов беше отличен с награда за принос в музейната дейност от Българския национален комитет на ИКОМ. Призът беше връчен по време на Общо събрание на организацията, проведено на 25 февруари в София, когато за първи път бяха раздадени годишните отличия на сдружението.

Наградите на Българския национален комитет на ИКОМ се присъждат след конкурсна процедура на музейни специалисти с доказан принос към развитието на музейното дело, опазването и популяризирането на културното наследство, както и за утвърждаване ролята на българските музеи в международен контекст.

Любомир Мерджанов е част от екипа на Регионалния археологически музей – Пловдив от 2014 г., където е уредник и завеждащ фонд „Античност“. Професионалните му интереси са насочени към античната археология, като основен акцент в работата му е изследването на Филипопол и градската му територия.

Според организаторите отличието е признание за дългогодишната му работа по изследването, съхраняването и популяризирането на археологическото наследство на Пловдив, както и за развитието и поддържането на музейните фондове.