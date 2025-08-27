Комедията „Само ние, момичета!“ гостува отново в Пловдив

Пет момичета, пет забележителни жени, пет достолепни дами! Койна Русева, Параскева Джукелова, Ева Тепавичарова, Жана Рашева, Христина Караиванова от Плувен клуб “Сладката Дилайла” ще разсмеят до сълзи пловдивската публика със спектакъла „Само ние, момичета!“ от Джеси Джоунс, Никълъс Хоуп и Джейми Уутън.

Комедията гостува отново в Пловдив на 30 август, от 20:30ч. в лятно кино „Орфей“.

Приятелството на петте героини започва в училищния отбор по плуване. Всяка година, през август те прекарват няколко дни заедно на брега на океана в наета от тях вила с палавото име “Сладката Дилайла”, за да презаредят тази връзка в смях и раздувки. Правилата са строги: “Никакви мъже, никакви деца, никаква работа – само ние, момичетата!”.‍‍

Надничаме четири пъти, през различни интервали време в тези наситени със споделени преживявания срещи. Ставаме свидетели на съчетано плуване в емоционалния водовъртеж на живота на всяка една от тях. Когато към края на пиесата съдбата им подхвърля неочаквано предизвикателство, тази ярка комедия прави неочакван трогателен завой. Пречистващ смях и светли сълзи съпътстват това приятелство завинаги.

Пиесата „Само ние, момичета!“ е в превод на Параскева Джукелова. Сценографията е дело на Юлиана Войкова – Найман, костюми- Силвия Богоева, звукова среда- Слав Бистрев. Режисьор е Валентин Ганев, продуцент – “Джи Ти Кепитал” ООД.

Билети се продават в билетна каса „МаскАрт“ в ДК „Борис Христов“ и онлайн maskart.bg, grabo.bg, eventim.bg.