Сърбия ще екстрадира Никола Николов – Паскал у нас

Сърбия ще екстрадира в България Никола Николов, известен като Паскал, един от обвиняемите по делото, станало популярно като „Аферата в митниците“. Информацията е на БНР, позоваващо се на свои източници.

Николов беше задържан в Белград през миналата година след разследване. Той е обвинен в участие в престъпна група заедно с Марин и Стефан Димитрови, бившия директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.

По непотвърдени данни Николов ще бъде предаден на българските власти на граничния пункт Калотина. Засега институциите не са обявили официално кога и къде ще се състои екстрадицията.

