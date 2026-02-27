Какво да правим в Пловдив (27.02– 05.03)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

27 февруари

Мартин, Данчо и майка им

спектакъл на Камен Донев

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Четящата улица

Очаква ви огромно разнообразие от 2 000 – 3 000 книги в най-различни жанрове – истинско море от истории, знания и вдъхновение. И всичко това на невероятната промоционална цена от само 1 евро за брой!

Елате и открийте своето скрито книжно съкровище.

Нека празнуваме силата на словото заедно!

Магазин при Сашо Костов

27.02 – 01.03.2026

Време разделно

За този проект Бина Харалампиева се доверява на своите дългогодишни творчески партньори: драматургия – Юрий Дачев, сценография – Теодора Лазарова, костюми – Свила Величкова, музика – Асен Аврамов. В спектакъла участват 13 актьори – утвърдени имена от ядрото на Варненския театър, млади таланти, присъединили се към трупата наскоро, и специалният гост от Шуменския театър Кольо Стайков.

За разлика от филмовата класика, спектакълът на Бина Харалампиева бяга от натуралистичното насилие. Режисьорката споделя, че е искала да „спести кръвта“ и да се фокусира върху психологията, достойнството и силата на избора. Нейната цел е спектакълът да бъде „антична трагедия“, която не разделя хората по религиозен или етнически признак, а ги обединява чрез общочовешките въпроси за вярата и родовата памет.

Текстът е сценична версия на Юрий Дачев, който преосмисля романа на Антон Дончев, фокусирайки се върху сблъсъка на личностите. Сценографията на Теодора Лазарова и костюмите на Свила Величкова създават усещане за вечност, а музиката на Асен Аврамов е ключов елемент, който усилва емоционалния заряд на Родопите.

В ролите: Симеон Лютаков, Стоян Радев, Пламен Димитров, Кольо Стайков (гост), Виктор Димитров, Георги Георгиев, Свилен Стоянов, Николай Божков, Веселина Михалкова, Хенри Ескелинен, Милвана Христова, Зорница Кюркчиева, Даниела Викторова.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Ritmos Negros / Afro-Peruvian music

Ritmos Negros е банда, която интерпретира афро-перуанска музика — жанр, възникнал и развит по перуанското крайбрежие, смесица от африкански, андски и европейски фолклорни елементи. Репертоарът на Ritmos Negros варира от популярни афро-перуански песни, през класики на криоло музиката, до инструментални пиеси и авторски композиции, смесени с джаз и съвременни жанрове.

Ritmos Negros е втората група, свирила на легендарния фестивал Glastonbury във Великобритания с връзка с България и Перу, поканена на световния музикален фестивал WOMAD и участвала в много известни фестивали из България и Балканите.

Пиеро Епифания — вокал и перкусии

Симеон Леонидов — китара и перкусии

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

101 КАБА ГАЙДИ НА ЖИВО В ПИВОВАРНИЦА ФРИКС | ВХОД СВОБОДЕН

Магията на група P.I.F. в Пивоварницата в Пловдив!

Елате, за да чуем любими парчета и да си припомним за ярката следа, която Димо остави във всички нас. Към групата се присъединяват Ерсин Мустафов (Jeremy). Музиката на P.I.F. е емоционално преживяване, което се помни дълго. Очаква ви един специален лайв в уникалната атмосфера на Пивоварницата с ограничен брой места!

Пивоварница FRIK&S

21:30 часа

Пълдин квинтет@Контрабас

Благоприлично ви каним на вечер посветена на творчеството, музиката и концепцията за джаз на великия джаз пианист Бил Евънс, без когото съвременната джаз музика не би звучала така умно, романтично, класически и легендарно.

В главните роли:

Мартин Марков – пиано

Веселин Веселинов -Еко – бас

Емил Пехливанов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Noche de Mezcal SanCosme Vol.7 – Hristo Stoychev @ Club Fargo

На 27.02 Пловдив ще усети агавето по различен начин.

Ицака влиза във Fargo не просто като гост барман, а с мисия – да покаже как San Cosme изненада вкусовите ви рецептори.

Няма да е просто поредната коктейлна вечер.

Ще е вечер с вкус, който остава и след последната глътка.

Клуб Фарго

20:00 часа

AS ONE: ХИП-ХОП И ХАРДКОР В ПОДКРЕПА НА МИТКО @ Петното 27.02

На 27 февруари (петък) хип-хопът и хардкорът ще се обединят за една благотворителна кауза – да се съберат средства за лечението на Димитър Даийски.

От хип-хоп страна ще чуете SFONK & BUNTA, DJ Alphabet и легендарния DJ Skill. Хардкор енергията ще предадат КРУТ от София, Потоп (Асеновград) и пловдивските класици ВЗРИВ.

Петното на Роршах

18:00 часа

28 февруари

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часa

17:00 часа

Малка книжка за годината на Огнения кон – Виктория Маринова

Заповядайте да се запознаете с Виктория и нейната малка книжка, посветена на годината под знака на Огнения Кон.

Виктория Маринова е графичен дизайнер от Пловдив с интерес в сферата на китайските зодиакални знаци. За втора година тя издава книжка със съвети за всеки зодиакален знак. Тази година ще я представи при нас в op34.studio.

Ще ви очакваме!

OP34.studio

16:00 часа

Тихи наблюдатели – кино вечер с музика на живо

Каним ви на специална прожекция на документалния филм „Тихи наблюдатели“, съпроводена от жива джаз музика.

Музикантите, създали оригиналния саундтрак към филма, пристигат от Берлин, за да превърнат прожекцията в сетивно преживяване.

Под нежните звуци на джаза ще се пренесете в мистичната атмосфера на отдалечено българско планинско село – място, където времето сякаш е спряло.

България – Германия, 2024

Реж. Елица Петкова

В отдалечено българско планинско село шест животни ни разкриват потайния свят на суеверията. Една котка се превръща във вампир, магарето – в омагьосан човек, а кучето – в убиец на кокошки. През погледa на животните наблюдаваме постепенното изчезване на хората. Времето изглежда спряло, а преходността е единствената константа.

LUCKY Дом на киното

19:30 часа

Родопска кулинарна вечер@Контрабас

В последната февруарска събота барът на стръмната улица ви кани да ви на гости с двете най-популярни родопски ястия: пататника и родопския клин

Това са едни много простички ястия, но с по-сложна технология на приготвяне и с най-вкусния привкус на голяма планина с гора, сняг и печка на дърва.

Към тях ще добавим, разбира се,

свинското с винско и праз,

телешкото и млечното,

и още картофи за разкош, защото така се готви в Родопите – с много картофи

Ако сте любопитни за тези рядко приготвяни ястия, ако никога не сте ги пробвали, или ако много ги харесвате, но ви мързи да си ги сготвите, заповядайте в бар Контрабас!

Бар Контрабас

19:00 часа

Swing Society Collective

На 28-и февруари каним почитателите на суинга за една вечер, която ще ни потопи в атмосферата на танцовият джаз от средата на миналия век. Вдъхновени от музиката, съпътствала социалните събирания, музикантите от Swing Society Collective сформират своя инструментален квартет от тромпет, пиано, барабани и контрабас. Ритъмът ще бъде отривист, слабите времена – на почит, а импровизацията ще владее сцената на Jazz Insights – В Джаза.

И както Дюк Елингтън казва в най-дългото заглавие на своя пиеса – It dont mean a thing if it ain’t got that swing!

– местата са ограничени!

Swing Society Collective:

Алекс Витков – тромпет

Борис Петков – пиано

Стю Иванов – барабани

Влади Михайлов – контрабас

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

KAN WAKAN – LIVE – PLOVDIV (BEE BOP CAFE)

Kan Wakan се завръща. Качва се отново на сцената в Пловдив на 28-ми февруари 2026 година.

Казваме „завръща се“, защото проектът никога не е прекъсвал. По скоро съществува в паралелно време, различно пространство и със свое темпо.

Музиката му се развива бавно, оформена от неизменност и постоянство. От редуващи се периоди на приближаване и отдръпване, на динамика, паузи и променящ се контекст,в които човек започва да чува и усеща нещата по различен начин…

С времето това се превръща не просто в част от, а в самият творчески процес. В тези две концертни вечери Kan Wakan ще ни поднесе познатия ни вече, характерен негов и любим на публиката аудио-визуален сет.

Именно в тях ще и бъде представена и за първи път на живо негова нова музика.

Звук и образ ще се преплитат едновременно и ще си взаимодействат, променяйки усещането за присъствие и пространство. Видеопроекциите на представлението, случващи се в реално време, са на визуалния артист Полина Герасимова, която е свързана с Kan Wakan още от появата му в България и чието сътрудничество допълва и завършва цялостното усещане и въздействие на аудио-визуалния пърформанс.

Това е процес, който е повлиян от момента и от живото взаимодействие с музиката. Към изпълнението, в различни моменти, ще се включат и няколко специални гости. Тяхното присъствие е част от развитието на сета и от начина, по който той ще се разгръща в хода на шоуто и вечерта.

Това събитие не е част от турне и не е планирано като често повтарящо се такова.

Заповядайте да споделим преживяването заедно!

Bee Bop Café

21:00 часа

The Great Value / Vol. 71 : 28.02

Свирепата пловдивска зима си отива, но белите нощи остават.

Да се претакаме като последна буца лед по баир с кокичета.

Там или срам!

Рок бар Download

22:30 часа

Eternity of PSY at Bally Club

Bally Club ви кани на пътешествие отвъд реалността – нощ, в която ритъмът няма край!

Line up:

• Kit

• Shrooms

• Psydisrupter

• Kundalini

Bally Club

21:00 часа

Joe P & Alis / FUNKENTELENCHY

В събота вечер Joe P и Alis ще са зад пулта и ще ви очакват! Подготвили са силна фънк селекция от класики и редки находки – от Kool & the Gang, през James Brown, до Funkadelic – и още много парчета с дълбоко потапяне в груува.

Партито гарантирано няма да ви остави да стоите мирно. Очаквайте фънки бас линии, суров ритъм и онази неподправена енергия, която прави фънка повече от музика – прави го движение!

Носете доброто настроение и бъдете сигурни какво търсите – mind your wants, ’cause someone wants your mind!

Дрескод: vintage! Ще се видим в Петното!

Петното на Роршах

22:00 часа

01 март

Мързеливата пчеличка

Една история за пчеличката, която научава колко е важно да се грижи за своите цветя.

Държавен куклен теаътър

10:30 часа

11:45 часа

17:00 часа

Бягане на 1 март

Правим си едно пролетно бягане по тепетата спокойно, с настроение и с хора, които обичат движението и срещите на живо. Айляшко, но със смисъл.

Всеки трябва да има нещо бяло или червено тениска, лента, чорапи, суитшърт… Може и Джамборе тениска, ако си от нашите хора

Подготвили сме малки изненади от Тепе Джамборе, MAINA TOWN и Fantasy the Non-Museum, така че ще има и допълнителен празничен щрих.

След финала

Не се разотиваме веднага. Оставаме пред Не музея за кафе, лаф и запознанства.

Идеята е не просто да избягаме едни 7 км, а да си направим хубава среща.

Ела с приятел.

Ела сам и си тръгни с нови приятели.

1 март го започваме в движение

Fantasy the Non-Museum of Plovdiv

11:00 часа

Работилница за НЕвъзпитана поезия

Ти можеш да пишеш поезия. Или не можеш да пишеш поезия?

Ти си възпитан? Но вече си ядосан – на това, което се случва наоколо и напоследък, на всички, на всичко? Или пък ти е спокойно, ама ти е невъзпитано?

Както и да се чувстваш – очакваме те на работилницата ни за невъзпитана поезия. Независимо дали знаеш какво е това, или само предполагаш…

В рамките на четири работилници ще ви пречупим подстила през личната си призма: ще ви покажем как го правим ние, ще ви дадем време да разпишете текстове и ще ви отстъпим микрофона (гответе се за четене).

Започнахме с vol.1: основите, продължихме с vol.2: slam & spoken word; следва vol.3: black-out / cut-out.“

Младежки център Пловдив

13:30 часа

По Зарезан

С „По Зарезан“ Ви каним в тази магия жива – да чуете ритъма на земята родна, красива, да видите носии, шевици и багри чудни, да усетите традиции топли, многолюдни.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.