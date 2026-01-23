Какво да правим в Пловдив (23.01– 29.01)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

23 януари

Догодина по същото време

от Бърнард Слейд

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Евита

Мюзикъл от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

СТРАХИЛ ПЕНЕВ | AD NAUSEAM

“Ad nauseam” (в груб превод – до приповръщане) продължава търсенията на автора в областта на неизказаното, ненарисуваното, отнетото, скритото и други такива технологии на изображението. По-ранните формални решения в тази посока (монохромност, ясни и директни изрязвания в изображенията, черни полета) биват заменени с до някъде по-класически визуален език. За сметка на това обаче, търсенията описани по-горе са пренесени в пространството между самата живопис. В “Ad nauseam” Страхил поставя въпроса с отсъствието съвсем буквално – в самата живопис нещата са “както трябва”, но това изглежда незадоволително. Никое от изображенията в изложбата не е самодостатъчно.

L’union

17:00 часа

23.01 – 23.03.2026

Милен Киров & the Funky Mainas@Koнтрабас

Хайде да подгреем януари с най-фънкарския пианист на републиката и неговите джази майни.

Милен Киров отново дава зелена светлина на своя фънк проект специално за участие в бар Контрабас, този път с цял квинтет на борда, за да ни позабавляват с познати и непознати американски класики и стандарти поднесени по нестандартен и фънкарийски начин.

Подсказваме, че ще стане танцувално.

Елате!

Тhe Funky Mainas този път са:

Милен Киров – пиано

Иван Мелин – тромбон

Кольо Карагеоргиев – китара

Сашо Леков – бас китара

Сашо Каменов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

FRIK&S LIVE SESSIONS | MIXME | ВХОД СВОБОДЕН

Елате на FRIK&S Live Sessions на 23 януари – петък вечер, посветена на любими песни, изпълнени на живо! Този път на сцената посрещаме MixMe – дуото, което превръща най-големите хитове в емоционални акустични изпълнения!

Пивоварница FRIK&S

21:00 часа

Samodiva Mini Tour – LIVE at Bee Bop Café / 23.01

Вълнуваме се да обявим, че в края на януари ще осъществим първото си (мини)турне!

Заедно със Scarlet , yanichka Nushi и Slicr ще помъкнем както много техника, така и огромното си желание да срещнем повече хора, с които да споделим обичта си към музиката.

Bee Bop Café

19:00 часа

The Great Value / Vol. 69 : 23.01

За разлика от президента, няма нищо, което да може да замести едно високостойностно парти. Value за 69 път зад пулта – такова ще е…

Там или оставки!

Рок бар Download

22:30 часа

24 януари

Момче и вятър

„Момче и вятър“ – съвременен куклен спектакъл за силата на упоритостта, справедливостта и смелостта, който вдъхновява зрители от всички възрасти.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Съботна закуска в Пекарната

В събота ще ви очакваме на тутманик и баничка, айрян, ще има и кроасани, и десерти като Баклава чийзкейк, тарт с шамфъстък, бадем, малини и домашен крем.

Съветваме да си резервирате масичка, за да си осигурите топло и приятно изживяване.

Пекарната на Дани

10:00 часа

Кръстопът на културите

Проектът представя многообразието на европейския фолклор чрез иновативен музикален прочит. Вдъхновител на идеята е самата Нина Николина, която заедно с Ансамбъл „Тракия“ и формация „Магическите гласове“, ще изгради музикален и културен мост между България, Хърватия, Албания, Гърция, Италия, Испания, Румъния и Украйна.

В спектакъла участват и някои от най-значимите имена от българската джаз и етно сцена: Калин Вельов (барабани/перкусии), Мартин Ташев (тромпет), Петър Йорданов – Бъни и Петър Миланов, Бисерка Пиларска и Таня Първанова (вокали).

Събитието е с вход свободен до изчерпване на местата в залата.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Динозавърски уикенд в музея

Природонаучният музей в Пловдив кани всички малки изследователи на едно незабравимо приключение назад във времето!

На 24 и 25 януари (събота и неделя) децата ще се впуснат в истинско динозавърско преживяване, пълно с игри, загадки и творчество

Какво ги очаква?

Търсене на следи от динозаври и гигантска стъпка на древно чудовище, скрита в залите на музея, както и: Забавна игра „ИМИТИРАЙ ЕЗИКА НА ДИНОЗАВРИТЕ“ с аниматроник модели – пътуване 5 милиона години назад, Динозавърска арт работилница – изработка и декорация на 3D макет на мини джунгла, Финал с подреждане на динозавърски пъзел

Всеки участник ще си тръгне с:

собственоръчно изработения макет

динозавърска фигурка за игра

личен бадж-сертификат – част от динозавърското семейство

Подходящо за деца от 5 до 12 години

Природонаучен музей Пловдив

10:00 часа

13:00 часа

24.01 – 25.01.2026

Re:Bazaar мисия: Нежелани подаръци

POP-UP Re:Bazaar с мисия във Fantasy The Non Museum of Plovdiv

Подбрали сме топ селекция участници, които ще те извадят от зимния сън:

DJ Skill – най-пълната винил селекция, ще откриеш чудеса!

OP34.Studio – концептуален магазин и място за приятели с курирана селекция от списания за дизайн, фото ленти, уникати и vintage находки с характер.

Ghetto Apparel – най-яката thrift селекция в галактиката – ако търсиш нещо, което никой друг няма, тук е.

СеИргийка и Велина Пенова – ръчно изработени бижута, керамика и предмети, в които има душа… и поне едно крило.

Като част от Re:Bazaar Pop-Up, ще има специална зона за размяна на нежелани подаръци.

Всички имаме поне един. Онзи подарък, който още стои опакован. Или вече си имаш същия. Или просто… не си ти, а е от леля. Е, време е да му намерим нов дом – и да направим добро с него!

донасяш своят нежелан подарък, слагаш му цена,

а ние го продаваме, за да съберем средства за дарение.

Разчистваш. Радваш някой друг. Помагаш!

Мини базар със смисъл, музика с настроение и една мисия – да живеем малко по-осъзнато и по-зелено, дори когато става въпрос за подаръци.

Fantasy The Non Museum of Plovdiv

11:00 часа

JONI MITCHELL LEGACY

Един проект с авторски прочит на най-популярните заглавия от творчеството на легендата Джони Мичъл и кратък разказ за нея самата през погледа на нейн почитател.

Даниела Белчева – вокали Васил Спасов – пиано и аранжименти Михаил Иванов – контрабас Димитър Семов – барабани В центъра на проекта стои изключителното влияние на една емблематична за музиката на 20 век фигура – Джони Мичъл.

Създаден през 2023 година по повод 80-годишнината на иконата, проектът отдава почит към нейната неподражаема музика и дух. Канадската певица и артист има 10 награди „Грами“, автор е в 19 студийни албума и колаборатор на легенди като Хърби Хенкок,Уейн Шортър, Джако Пасториъс, Чарлс Мингъс. Нейната музика продължава да вдъхновява поколения изпълнители – сред тях Мадона, Принс, Сийл, Бьорк, Елтън Джон, Хари Стайлс, Тейлър Суифт. „С музикантите в този проект споделяме огромен респект към Джони, тя променя света на популярната музика и продължава да вълнува със своите философски текстове, неконвенционални композиции и дълбоко светоусещане“, разказва Даниела Белчева. „Това е наша интерпретация на популярни нейни песни – Big Yellow Taxi, A Case of You, Both Sides Now, Hejira и други.

Форматът е пиано трио и глас, аранжиментите са на Васил Спасов“. Джаз клуб В джаза

20:30 часа

GREESH – ONE MAN ACOUSTIC

Грънч-фънк вечер с Гриша Георгиев (Greesh, Portokal, Saint Electrics, No More Many More) . Ще чуете както акустични интерпретации на много авторски песни, така и няколко любими от Massive Attack, Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains, Bob Marley, Sade и др.

Пригответе се за много енергия, танци и обичайната доза alternative vibe с @gandalf_rozoviya и неговата китара.

Петното на Роршах

21:00 часа

PERIL at Bally Club

Готов ли си за нощ, пълна с ритъм и безкрайни вайбове?

Peril е добре позната фигура за Bally Club и съосновател на Urge To Dance, Peril не се нуждае от представяне. Звукът му е воден от постоянна любознателност и дълбоко разбиране на дансинга.

Вдъхновен от лейбъли като Innervisions, Sum Over Histories и Blue Shadow, селекцията му се движи с намерение, дълбочина и емоция — винаги водена от онзи неконтролируем порив за танц.

Bally Club

21:00 часа

Tidemachine – LIVE @ Rock Bar Download

След поредица от знакови концерти (включително съпорт на американците The Supersuckers през 2020 г. и на гърците 1000mods през 2022-ра), Tidemachine са вече пълнокръвна рок институция със светло бъдеще. Миксът от тежки стоунър рифове, алтърнатив хармонии и инди меланхолия, както и разпознаваемия глас на Пенко Скумов, превръщат Tidemachine в смазваща рокенрол машина.

На 24 януари бандата се завръща в града под тепетата за да разтърси сцената на любимия си рок бар със самостоятелен концерт! Първият им албум What Remains, който издадоха преди малко повече от година, можете да си свалите или стриймвате в Bandcamp страницата на групата, както и на всички останали популярни музикални платформи.

Запазете си вечерта за топ концерт!

Tidemachine са:

– Пенко Скумов – вокали

– Венцислав Лалев – китари

– Георги Михайлов – бас, бек вокали

– Георги Денчев – ударни

Рок бар Download

21:00 часа

Viara Ivanova & band @Jazz cafe Plovdiv

Помниш ли VH1 Storytellers?

В авторската музика на Вяра ще чуеш блус, соул, поп и американа; истории за семейството и взаимоотношенията. Музиката на Вяра те кани да опознаеш себе си, да си позволиш да правиш грешки, търсейки пътя към своята автентичност. Смел поглед навътре, понякога с доза автохумор, за да не е твърде болезнено, дълбоки текстове и запомнящ се стил, които те карат да се замислиш и да споделиш.

Знаеш, че българската музика може да бъде и такава – пълнокръвна, смислена, вдъхновяваща.

Ела да споделим това преживяване заедно!

Вяра Иванова – вокал, китара, бас

Румен Куртев – Джимара – китара и вокали

Кирил Илчев – барабани

Jazz cafe Plovdiv

20:30 часа

The Wave Side of Life Set by Silentium @ Bee Bop Cafe

Заповядайте да послушаме някои от култовите new wave класики на осемдесетте с групи като Depeche Mode, New Order, Tears For Fears и The Cure, неостаряващите synth pop хитове на деведесетте с And One, Melotron и Wolfsheim, и мрачните darkwave ритми на Diary of Dreams, Deine Lakaien и She Past Away.

Разбира се, към споменатите ще се присъединят още много други групи, а фокусът ще бъде основно върху wave и synth стиловете в много от техните разновидности.

Bee Bop Cafe

21:00 часа

25 януари

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

Държавен куклен теаътър

10:30 часа

11:45 часа

Лепило за брада

Оперна гала

Семейният мюзикъл от Стефан Вълдобрев

Дом на културата „Борис Христов“

11:30 часа

Отчаяни съпрузи 2: Бракувани

Ако бракът е приключение, то тази френска пиеса е комична експедиция през най-големите загадки в живота. А именно – отношенията между мъжете и жените.

Една сватбена катастрофа ще предизвика поредица размишления и ще роди ловки стратегии за брака и любовта. Недоразумения, абсурдни интерпретации и невъзможни идеи ще обединят тримата герои в хаотичните им опити да върнат една избягала булка.

Безупречен диалог, импровизация и взаимодействие с публиката правят пиесата не само смешна, но и потопят публиката в обърканата реалност на съвременните взаимоотношения.

Както в „Отчаяни съпрузи“, хуморът е остър, увлекателен и често въвлича публиката в забавлението. А музиката отново е от китарата на Димитър Захариев.

Накратко, това е перфектна комбинация от стендъп комедия, театър, терапия за объркана връзка и сватбен ден, който никога не бихте искали да преживеете, но пък ще се посмеете, докато го гледате.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Кино срещи с фокус Палестина vol.1: The Insult (2017)

На 25.01.2026 г. откриваме кино срещите с прожекция на “The Insult” / „Обидата“ (2017) на режисьора Зиад Дуери. Филмът получава номинация за „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през 2018 г., както и наградата за най-добър актьор на Филмовия фестивал във Венеция.

Зиад Дуери е ливански режисьор, получил редица признания и награди за своите филми. Най-известните сред тях са „Западен Бейрут“, „Атаката“ и „Обидата“. Той напуска Ливан по време на гражданската война и се установява в САЩ, където завършва кино и режисура.

„Обидата“ е филм за неизлекуваните травми от войната, колективната памет и тлеещото напрежение в общество, разделено политически и религиозно. Диалогът замества физическия (въоръжения) конфликт и въпреки това резултатът отново е деструктивен и дехуманизиращ — както за отделната личност, така и за общността.

Jazz Cafe Plovdiv

15:00 часа

НАЙ-ЛОШОТО ПРЕДСТОИ@ПЛОВДИВ

На Елисавета Белобрадова съвсем й е омръзнало, защото вече е на средна възраст и е осъзнала, че всичко не върви. Всеки родител причинява нов тип щета на децата си – с най-добри намерения.

И така вече 100 години.

Ето как тя самата описва представлението си:

„Аз съм Gen X. Имам деца Gen Z. Светът е на ръба. Нямам никакво намерение да си мълча нито за вашето поколение, което и да е то, нито за моето. Ще обсъдим, че младите за нищо не стават, не се притеснявайте. Ще минем през всички бъдещи катастрофи, които ни чакат и ще се върнем на разкошното ни минало, когато киселото мляко се режеше с нож и децата подскачаха без колани на задната каросерия на камиона на дядо, а ВИС 2 ни пазеше всички. Ще се върнем в Байтошовото време, за да си обясним Новото начало.

Идва ли краят на света или вече е дошъл?

Ще стане ли хубаво преди да стане зле или ще стане зле преди да стане още по-зле?

Елате да чуете и да се смеете като за последно. Че то не се и знае….

Театър Хенд

19:00 часа

DAVID YENGIBARIAN :: Live in Plovdiv :: 25.01.2026

Най-удивителният съвременен арменски акордеонист в света!

За първи път в Пловдив със специална програма, включваща от Бах до фрий джаз и от танго нуево до арменски и балкански фолклорни мотиви.

Концерт в две части: соло + импровизация с български музиканти, чиито имена съвсем скоро ще узнаете.

Давид Йенгибарян, родом от Ереван, живее в Будапеща от 90-те години на миналия век, където през годините създава и записва своята изключителна музика – с някои от водещите инструменталисти в Унгария (Габор Юхас, Габор Гадо, Елемер Балаж, Арпад Вайдович, Йозеф Барца Хорват и др.), но и със знакови артисти от цял свят като Франк Лондон, Мат Дерио, Том Уолш и Борис Ковач (с когото гостува на „Аларма Пънк Джаз“ през 2012г.).

Bee Bop Cafe

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.