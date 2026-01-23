Хладилен техник спечели ученическия конкурс за ръкописно писмо в Пловдив

Над 180 ученици писаха писма до своето бъдещо Аз в Деня на ръкописното писмо

“Мечтая да бъда танцьор в ансамбъл “Тракия” и да покорявам планински върхове”. Това написа в ръкописно писмо до своето бъдещо Аз 17-годишният хладилен техник Григор Паликрушев.

„Истинските върхове се покоряват най-лесно, когато има с кого да ги споделиш. Надявам се да остана човек, който не се отказва лесно“, пише Григор. Думите му му спечелиха първо място в категорията – “Най-емоционално писмо”.

Това е второто му участие в конкурса – преди писал писмо до своите родители.

Инициативата се провежда в гимназията за пета поредна година.

Ученици от различни класове споделиха своите мечти, надежди и планове за бъдещето. Писмата бяха оценявани от комисия от преподаватели по български език и литература, които признаха, че изборът на победители е бил изключително труден заради силната емоция и искреността в текстовете.

Участниците бяха класирани в три категории.

В категорията „Краснопис“ първо място спечели десетокласничката Леман Чиракова.

Деветокласничката Габриела Марина също е отличена за краснопис. Тя споделя, че от малка обича да чете и да пише писма, а красивият ѝ калиграфски почерк е резултат от упорство и любов към литературата още от първи клас. Днес тя продължава да пише писма, а не само да общува чрез телефона.

Първото място за „Най-добро графично оформление“ бе присъдено на десетокласничката Златина Василева. Тя изписва писмото си до бъдещото си Аз върху състарена хартия, за да наподоби писмо, престояло десетилетия. Златина споделя, че мечтае да стане детска учителка, по примера на своята майка, защото обича децата и вярва, че ще се справи добре с възпитанието им.

Специален момент в конкурса беше и участието на дванадесетокласничката Мария Цонева, която спечели първо място с писмо до бъдещето си Аз, написано още в осми клас. Писмата на класа са били запазени от класния ръководител и тази година са включени в конкурса. Мария споделя, че мечтата ѝ тогава да стане неврохирург днес е прераснала в желание да следва ветеринарна медицина и да спасява животни.

Учениците получиха като награди ваучери за пазаруване в книжарници, както и множество поощрителни награди.