Cineland Markovo Tepe – киното, в което филмите оживяват

CINELAND MARKOVO TEPE не е просто салон, където гледаш филм, а уютно кътче, в което се настаняваш удобно и изчезваш в друг свят. Обстановката е модерна, лежерна и мислена до последния детайл: във всички зали ще откриете удобни кино кресла, които позволяват да си истински айляк– с максимално пространство за краката, подвижни масички и всичко необходимо, за да се отпуснеш напълно.

Кинокомплексът разполага със 7 зали и представя технологии от съвсем ново измерение. Тук се намира единственият IMAX® with Laser в България. Лазерната прожекция от най-високо поколение предлага кристално ясна картина, изключителна яркост, дълбок контраст и най-богатия цветови спектър, с който режисьорите работят днес. Звукът е IMAX Immersive -12 канален мощен звук, прецизен и равномерно разпределен във всяка точка на залата, така че да усещаш всяка сцена, не само да я чуваш. Дизайнът на технологията е замислен за обгръщане на зрителя, благодарение на специално проектиран киносалон с разположение на седалките за отлична видимост от всяко място, както и екран, оптимизиран за най-поглъщащия образ.

Още една причина, съвсем заслужено да определим CINELAND MARKOVO TEPE като най-модерното кино под тепетата, е ScreenX иновацията. Пловдив е първата локация с такъв тип зала в България, в която уникалната мултипроекционна технология създава 270-градусово панорамно изживяване. То разширява действието върху страничните стени на залата и те поставя буквално в центъра на историята.

Фоайето допълва цялото преживяване с два бара – класически и бърз, изключително удобен за онези, които вече са си купили билет онлайн и не искат да губят време. Киното е особено предпочитано през зимния сезон, тъй като това е една от най-уютните и топли опции, за да избягаш от сивото навън.

Програмата обещава изключително силна година за кинотo, с множество касови заглавия, очаквани блокбъстъри и филми, които си заслужават гледането на голям екран. А съвсем скоро, още в началото на пролетта, предстои и откриването на VIP залата – пространство за най-специалното кино изживяване с двойни кино-легла, уединение, обслужване и възможност сам да избереш какво да гледаш.

Залите могат да бъдат наемани по всяко време за частни прожекции, събития или специални поводи, защото тук фокусът винаги е върху зрителя. Неслучайно мотото е: „Звездата си ти!“. На разположение на всички потребители е и удобно мобилно приложение с програма за лоялни клиенти, чрез което може да се възползвате от различни изгодни предложения и да научавате всички новости в платформата.

Cineland Markovo Tepe се утвърждава като мястото, където пловдивчани не просто гледат филми, а преживяват киното на световно ниво.