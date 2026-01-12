Венецуела, Гренландия и Иран – фокус на Съвета по сигурност

Под председателството на министър-председателя Росен Желязков се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет, на което беше одобрен Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на България за 2024 година.

По време на заседанието бяха обсъдени актуалната обстановка във Венецуела и възможните рискове за регионалната и глобалната сигурност, както и очакваните геополитически процеси, свързани с Гренландия.

Фокус беше поставен и върху ситуацията в Иран, вътрешнополитическите развития в страната и отражението им върху стабилността в Близкия изток.

Членовете на Съвета разгледаха и различни сценарии за развитие на войната в Украйна, дипломатическите усилия за постигане на траен мир и последиците за европейската и международната сигурност. Подчертано беше значението на координираната и последователна позиция на България в рамките на съюзническите формати.

В края на заседанието премиерът Росен Желязков благодари за активната работа и заяви, че правителството ще продължи да следи внимателно процесите, свързани с националната сигурност.

Снимка: Министерски съвет на Република България