Извършители на две посегателства на чуждо имущество се озоваха в ареста на Шесто РУ.

В петък полицейската мярка била взета спрямо 23-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, задигнал около 200 спортни долнища от автомобила на търговец в квартал „Столипиново“. Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени част от откраднатите артикули, иззети при залавянето на младежа.

Ден по-късно в районното управление бил задържан и друг познайник на служителите на реда, на 40 години. Срещу него е започнато бързо производство за противозаконно влизане в частен имот и кражба на полирмашина и други вещи.