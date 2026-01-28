Продължавaт консултациите за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова продължава днес разговорите си с потенциалните кандидати за служебен министър-председател, като фокусът пада върху ръководството на Българската народна банка. В рамките на конституционната процедура държавният глава ще се срещне поотделно с управителя на БНБ Димитър Радев и с тримата му заместници – Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров. Те са част от ограничен списък от десетима висши държавни служители, измежду които президентът може да посочи бъдещия служебен премиер.

Йотова обяви графика за консултациите за служебен премиер

Първата среща по процедурата се състоя вчера с председателя на парламента Рая Назарян, която отново потвърди, че няма намерение да оглави временно правителство.

Димитър Радев вече нееднократно заяви публично, че централната банка трябва да остане извън политическите процеси. Според него въвличането на БНБ в управленска криза би подкопало доверието в една от малкото стабилни институции в страната – особено в период на чувствителни промени във финансовия режим.

Очаква се след приключване на консултациите Йотова да направи своя избор, от който ще зависи и темпото за назначаване на служебен кабинет и насрочване на предсрочните парламентарни избори.