Йотова обяви графика за консултациите за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за избор на служебен министър-председател в рамките на конституционната процедура. Срещите се провеждат на „Дондуков“ 2 с ръководствата на институциите, сред които може да бъде избран следващият премиер.

Графикът на срещите:

28 януари (сряда) – срещи с управителя и подуправителите на Българската народна банка

– срещи с управителя и подуправителите на Българската народна банка 29 януари (четвъртък) – срещи с омбудсмана и заместник-омбудсмана

– срещи с омбудсмана и заместник-омбудсмана 30 януари (петък) – срещи с председателя и заместник-председателите на Сметната палата

Консултациите започнаха на 27 януари със среща с председателя на Народното събрание Рая Назарян. Тя обяви, че отказва да поеме поста на служебен премиер с аргумента, че като политическо лице не може да гарантира безпристрастност при организирането на изборите.

След приключване на разговорите президентът трябва да обяви избора си за служебен министър-председател.