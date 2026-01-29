Народното събрание ще разгледа на първо четене два законопроекта за промени в Изборния кодекс, внесени от „Възраждане“ и от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Решението беше взето със 123 гласа „за“, 55 „против“ и 11 „въздържал се“.

Комисията по конституционни и правни въпроси подкрепи само проекта на „Възраждане“, който предвижда до 20 избирателни секции извън дипломатическите представителства в държави извън ЕС.

Парламентът решава за покупка на противокорабни ракети

Междувременно второто четене на измененията в Закона за киберсигурност беше изместено като последна точка в дневния ред, което предизвика възражение от Божидар Божанов (ПП-ДБ). След разместването председателят на парламента Рая Назарян обяви 20-минутна почивка по искане на ПП-ДБ.