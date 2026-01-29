„Призрак“ в чаршав плаши шофьорите на пътя

„Призрак“ стряска шофьори на пътя край монтанското село Дъбова махала, а зад странната сцена се оказва група младежи, търсещи внимание в социалните мрежи. Облечен в бял чаршаф – а понякога и в скафандър – 20-годишен мъж изскачал посред нощ на пътя, използван от пътуващите към „Дунав мост“ 2. Когато водачите намалявали, за да не го блъснат, други младежи започвали да замерят автомобилите с камъни.

Сигналите към полицията са подадени около 1 часа през нощта. При първоначалните проверки униформените не заварили никого, но впоследствие били установени шестима души, съпричастни към случилото се. Всички са направили самопризнания, а двама от тях са задържани. Един от участниците е непълнолетен, останалите са на възраст между 19 и 21 години и са от Дъбова махала.

По данни на полицията младежите определили действията си като „забавление“ и опит да станат популярни онлайн. „Призракът“ дори използвал специален гащеризон тип скафандър, който по-късно бил изгорен. Сред нанесените щети са счупени предни стъкла и повреди по вратите на автомобилите.

От МВР призоваха младите хора да не се поддават на провокативни интернет тенденции, които застрашават живота и сигурността на другите.

Снимка: Стопкадър